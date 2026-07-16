Querétaro, 16 de julio de 2026.- La Policía de Investigación del Delito de la Fiscalía General del Estado de Querétaro cumplimentó una orden de aprehensión contra José "N", alias "Santos", señalado por el delito de homicidio simple cometido en 2018 en Guanajuato.
La detención se realizó en la zona de Centro Sur, en el municipio de Querétaro, como parte de la estrategia Sinergia, esquema de colaboración entre las fiscalías de ambos estados. El mandato judicial fue emitido por autoridades de Guanajuato.
Tras la detención, el imputado fue informado del motivo de la misma y de sus derechos, y quedó a disposición de la autoridad competente para continuar el proceso penal correspondiente.
La Fiscalía de Querétaro señaló que la acción se enmarca en la colaboración permanente entre fiscalías estatales para la localización de personas con mandamientos judiciales vigentes.