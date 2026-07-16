Sinergia detiene en Querétaro a hombre requerido por homicidio en Guanajuato

La captura se realizó en la zona de Centro Sur mediante colaboración entre fiscalías de Querétaro y Guanajuato.

Hombre detenido por policías de investigación frente a lona de Sinergia Querétaro

José "N" fue detenido en la zona de Centro Sur, en Querétaro, por una orden de aprehensión emitida en Guanajuato. Se presume su inocencia mientras no exista sentencia

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 16, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 16 de julio de 2026.- La Policía de Investigación del Delito de la Fiscalía General del Estado de Querétaro cumplimentó una orden de aprehensión contra José "N", alias "Santos", señalado por el delito de homicidio simple cometido en 2018 en Guanajuato.

La detención se realizó en la zona de Centro Sur, en el municipio de Querétaro, como parte de la estrategia Sinergia, esquema de colaboración entre las fiscalías de ambos estados. El mandato judicial fue emitido por autoridades de Guanajuato.

Tras la detención, el imputado fue informado del motivo de la misma y de sus derechos, y quedó a disposición de la autoridad competente para continuar el proceso penal correspondiente.

La Fiscalía de Querétaro señaló que la acción se enmarca en la colaboración permanente entre fiscalías estatales para la localización de personas con mandamientos judiciales vigentes.

seguridad sucesos criminalidad fiscalía

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