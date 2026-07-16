Querétaro, 16 de julio de 2026.- La convocatoria para el Premio a la Innovación Mexicana, que otorgará hasta 250 mil pesos a los proyectos más destacados, permanece abierta hasta el 24 de julio de 2026, informó la diputada Claudia Díaz Gayou, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico Sustentable, Emprendimiento y Comercio de la LXI Legislatura de Querétaro.
El premio forma parte de InnovaFest Querétaro 2026, encuentro nacional de innovación y emprendimiento que se realizará el 21 de agosto en el Centro de Congresos de Querétaro, luego de que el estado recibiera la sede nacional del evento en mayo pasado.
Según detalló la diputada, el encuentro contempla exhibición de innovación y patentes, espacios de networking y vinculación con inversionistas, talleres y conferencias especializadas, y reconocimiento a los proyectos innovadores más destacados del país.
La diputada Claudia Díaz Gayou, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico Sustentable, Emprendimiento y Comercio, presentó la convocatoria de InnovaFest Querétaro 2026 en el Poder Legislativo. rotativo.com.mx
Díaz Gayou invitó a emprendedores, investigadores, empresarios, universidades y desarrolladores de tecnología a participar en la convocatoria.
Por su parte, Laura Sepúlveda Antuna, coordinadora promotora de los Comités de Inversión de la Secretaría de Economía del Gobierno de México, señaló que el esfuerzo busca acercar oportunidades de financiamiento, inversión y crecimiento a emprendedores mexicanos.
Los interesados pueden registrarse en innovafest.mx/innovacion-mexicana o escaneando el código QR distribuido durante la conferencia.