Convocatoria al Premio a la Innovación Mexicana permanece abierta hasta el 24 de julio

InnovaFest Querétaro 2026 se realizará el 21 de agosto en el Centro de Congresos, con exhibición de patentes y espacios de vinculación con inversionistas.

La diputada Claudia Díaz Gayou durante la conferencia de InnovaFest Querétaro 2026 en el Congreso del Estado
Presentación de la convocatoria al Premio a la Innovación Mexicana, parte de InnovaFest Querétaro 2026.
Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 16, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 16 de julio de 2026.- La convocatoria para el Premio a la Innovación Mexicana, que otorgará hasta 250 mil pesos a los proyectos más destacados, permanece abierta hasta el 24 de julio de 2026, informó la diputada Claudia Díaz Gayou, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico Sustentable, Emprendimiento y Comercio de la LXI Legislatura de Querétaro.

El premio forma parte de InnovaFest Querétaro 2026, encuentro nacional de innovación y emprendimiento que se realizará el 21 de agosto en el Centro de Congresos de Querétaro, luego de que el estado recibiera la sede nacional del evento en mayo pasado.

Según detalló la diputada, el encuentro contempla exhibición de innovación y patentes, espacios de networking y vinculación con inversionistas, talleres y conferencias especializadas, y reconocimiento a los proyectos innovadores más destacados del país.

La diputada Claudia D\u00edaz Gayou durante la conferencia de InnovaFest Quer\u00e9taro 2026 en el Congreso del Estado La diputada Claudia Díaz Gayou, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico Sustentable, Emprendimiento y Comercio, presentó la convocatoria de InnovaFest Querétaro 2026 en el Poder Legislativo. rotativo.com.mx

Díaz Gayou invitó a emprendedores, investigadores, empresarios, universidades y desarrolladores de tecnología a participar en la convocatoria.

Por su parte, Laura Sepúlveda Antuna, coordinadora promotora de los Comités de Inversión de la Secretaría de Economía del Gobierno de México, señaló que el esfuerzo busca acercar oportunidades de financiamiento, inversión y crecimiento a emprendedores mexicanos.

Los interesados pueden registrarse en innovafest.mx/innovacion-mexicana o escaneando el código QR distribuido durante la conferencia.

legislatura convocatoria innovacion

Reciente

Irene Quintanar Mejía encabeza ceremonia de reconocimiento de USEBEQ
Editorial

USEBEQ reconoce a 565 trabajadores de apoyo educativo; destaca 50 años de servicio de Rosa María Morales

Reconocimientos van de 10 a 50 años de trayectoria; participó el líder de la Sección 24 del SNTE.

Cuatro mujeres posan en las instalaciones del IEEQ; tres de ellas sostienen reconocimientos del curso sobre candidaturas independientes.
Querétaro

IEEQ inicia capacitación para candidaturas independientes en Querétaro

El curso explica requisitos, manifestación de intención, respaldo ciudadano y registro; el Instituto programará otras tres sesiones.

Decenas de tubos de ensayo con hormigas reina y algodón, alineados sobre una superficie de cartón.
México

Detectan tráfico de 105 hormigas reina ocultas en juguetes rumbo a Laos

La Profepa liberó a 87 ejemplares sobrevivientes en el Área Natural Protegida Cerro Viejo tras detectar el envío ilegal hacia el sudeste asiático.

Artista de danza urbana durante una presentación escénica de CEOYEN en Querétaro, con iluminación violeta y efectos de humo.
Querétaro

CEOYEN reúne arte urbano México-Francia en Querétaro del 17 al 19

La quinta edición incluye simposio, documental, talleres, gala, master class y competencias en distintos recintos de la capital.