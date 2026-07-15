Legislatura de Querétaro avala paridad en solo dos municipios, no tres

La diputada morenista Rosalba Vázquez Munguía había propuesto extender el requisito a tres de los cinco municipios que nunca han tenido alcaldesa.

Diputados del Congreso de Querétaro aprobaron una reforma a la Ley Electoral para obligar a los partidos políticos a postular mujeres en municipios donde nunca ha sido electa una presidenta municipal.

El Congreso de Querétaro aprobó una reforma a la Ley Electoral que obliga a los partidos a postular mujeres en al menos dos municipios donde históricamente no ha sido electa una presidenta municipal.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 15, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 15 de julio de 2026.- El Pleno de la Legislatura del Estado de Querétaro aprobó la reforma al artículo 166, párrafo séptimo, de la Ley Electoral que obliga a los partidos políticos a postular mujeres para encabezar planillas de ayuntamiento en al menos dos de los municipios donde, históricamente, ninguna ha sido electa por voto popular como presidenta municipal, luego de rechazar una reserva que buscaba elevar ese mínimo a tres.

El dictamen se aprobó en comisión el 14 de julio, con el respaldo de los grupos legislativos de Morena y del PVEM, como parte de una reforma que amplía la paridad de género en la Ley Electoral estatal.

La diputada morenista Rosalba Vázquez Munguía, autora de la reserva rechazada, consideró que el Pleno dejó pasar una oportunidad histórica para colocar al estado a la vanguardia en materia de paridad institucional y en armonía con la legislación federal, de acuerdo con su comunicado.

Vázquez Munguía argumentó que en el estado existen cinco municipios que nunca han elegido a una mujer para encabezar un ayuntamiento y que su propuesta de fijar el mínimo en tres de esas demarcaciones representaba, según su comunicado, "el 50 por ciento efectivo" de ese universo.

La cifra no corresponde con la proporción aritmética: tres de cinco municipios equivalen al 60 por ciento, no al 50 por ciento. El comunicado de la diputada tampoco detalla cuáles son los cinco municipios a los que se refiere.

"Espero que en futuros espacios el Estado de Querétaro sea capaz de abrirse y ceñirse a la armonización institucional que nuestra ciudadanía y nuestro tiempo exigen", expresó la legisladora, según el comunicado.

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