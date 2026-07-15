Querétaro, 15 de julio de 2026.- El Pleno de la Legislatura del Estado de Querétaro aprobó la reforma al artículo 166, párrafo séptimo, de la Ley Electoral que obliga a los partidos políticos a postular mujeres para encabezar planillas de ayuntamiento en al menos dos de los municipios donde, históricamente, ninguna ha sido electa por voto popular como presidenta municipal, luego de rechazar una reserva que buscaba elevar ese mínimo a tres.
El dictamen se aprobó en comisión el 14 de julio, con el respaldo de los grupos legislativos de Morena y del PVEM, como parte de una reforma que amplía la paridad de género en la Ley Electoral estatal.
La diputada morenista Rosalba Vázquez Munguía, autora de la reserva rechazada, consideró que el Pleno dejó pasar una oportunidad histórica para colocar al estado a la vanguardia en materia de paridad institucional y en armonía con la legislación federal, de acuerdo con su comunicado.
Vázquez Munguía argumentó que en el estado existen cinco municipios que nunca han elegido a una mujer para encabezar un ayuntamiento y que su propuesta de fijar el mínimo en tres de esas demarcaciones representaba, según su comunicado, "el 50 por ciento efectivo" de ese universo.
La cifra no corresponde con la proporción aritmética: tres de cinco municipios equivalen al 60 por ciento, no al 50 por ciento. El comunicado de la diputada tampoco detalla cuáles son los cinco municipios a los que se refiere.
"Espero que en futuros espacios el Estado de Querétaro sea capaz de abrirse y ceñirse a la armonización institucional que nuestra ciudadanía y nuestro tiempo exigen", expresó la legisladora, según el comunicado.