Querétaro creará registro público de predios donados por desarrolladores

El síndico Claudio Sinecio Flores también anunció una reforma al reglamento de bienes patrimoniales del municipio para blindar las áreas verdes.

El síndico municipal Claudio Sinecio Flores anunció la creación de un registro público para consultar el origen, uso y situación jurídica de los predios donados al Municipio de Querétaro.

El Ayuntamiento de Querétaro habilitará un registro público con información georreferenciada sobre los predios recibidos por donación de desarrolladores inmobiliarios y propondrá nuevas reglas para su administración.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 16, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 16 de julio de 2026.- El Ayuntamiento de Querétaro creará un registro público donde cualquier persona podrá consultar el origen, destino y situación jurídica de los predios que el municipio recibe por donación de desarrolladores inmobiliarios, informó el síndico municipal Claudio Sinecio Flores.

La plataforma se integrará al portal del municipio a través de la Secretaría de Innovación y Tecnología, con un mapa georreferenciado que permitirá identificar, predio por predio, si el bien fue recibido como área verde, espacio de equipamiento urbano o plaza pública, categorías previstas en el artículo 156 del Código Urbano del Estado.

El funcionario fue enfático: "la mejor manera de combatir la desinformación como la que vivimos es con información pública".

Según explicó, las áreas verdes registradas serán "totalmente intocables", mientras que los espacios de equipamiento urbano —que pueden derivar en escuelas, clínicas, oficinas públicas, corralones o rellenos sanitarios, entre otros servicios— y las plazas públicas conservarán la posibilidad de cambiar de destino conforme a la normativa vigente.

El síndico explicó que el municipio ya cuenta con la información base para alimentar la plataforma y que su desarrollo no representará un gasto adicional relevante, al utilizar personal y recursos ya asignados a esa secretaría; no precisó un costo estimado.

El registro iniciará con los predios recibidos más recientemente y, de forma paulatina, incorporará donaciones anteriores hasta cubrir la totalidad del patrimonio municipal de este tipo.

Sobre el origen de estos predios, el funcionario detalló que la mayoría no proviene de donaciones voluntarias, sino del cumplimiento de una obligación prevista en el artículo 156 del Código Urbano: todo desarrollador debe transmitir gratuitamente al municipio el 10% de la superficie total de un desarrollo autorizado, porcentaje que a su vez se reparte entre áreas verdes, equipamiento urbano y plazas públicas.

Ante el cuestionamiento de un reportero sobre desarrolladores que ofrecen a compradores de vivienda espacios como futuros parques que después terminan destinados a equipamiento urbano, Sinecio Flores respondió que esas áreas "no se pueden ofrecer como parte del desarrollo", porque pasan a ser patrimonio del municipio; agregó que, una vez recibidas, el Ayuntamiento no está obligado legalmente a construir algo específico en ellas, salvo en el caso de las áreas verdes, que siempre conservarán ese uso.

Una periodista cuestionó también sobre un predio donado a la Cruz Roja en Santa Rosa Jáuregui que, según señaló, permanece sin utilizarse. El síndico respondió que no contaba con información sobre ese caso en particular, pero explicó que, en términos generales, las donaciones históricas hechas a instituciones de asistencia privada o asociaciones civiles con fines sociales suelen incluir condicionantes: si el fin para el que fueron donadas no se cumple, el predio puede revertirse al patrimonio municipal, proceso que corresponde a la Secretaría de Administración y que, dijo, es ajeno a las propuestas presentadas ese día.

Sinecio Flores presentó ambas medidas como respuesta a cuestionamientos ciudadanos derivados del debate reciente sobre la venta de predios donados, que el funcionario calificó como un proceso apegado a la legalidad, con sustento en el marco constitucional, la Ley General de Asentamientos Humanos, el Código Urbano estatal y la reglamentación municipal.

Bajo el concepto que él mismo denominó "mutación funcional del patrimonio público", sostuvo que "no es la permanencia física del terreno" lo que debe entenderse, "sino la permanencia de su finalidad pública".

Como segunda medida, el Ayuntamiento presentará una reforma al Reglamento de Bienes Patrimonio del Municipio de Querétaro para incorporar reglas específicas sobre la administración de los predios recibidos por transmisión gratuita, los procedimientos para cualquier cambio de destino y una protección reforzada para las áreas verdes.

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