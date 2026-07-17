Querétaro, 17 de julio de 2026.— La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que fue cumplimentada una orden de aprehensión en contra de Daniel "N", alias "El Soldado", por su probable autoría en los delitos de secuestro calificado y homicidio calificado por hechos ocurridos en 2011 en el municipio de Tolimán.
La detención se realizó en Villa Comaltitlán, Chiapas, como parte de la estrategia Sinergia por Querétaro, mediante colaboración entre la Fiscalía queretana y su homóloga de Chiapas.
Tras la captura, el imputado fue entregado a personal de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro de la FGE Querétaro, en el marco de las diligencias de entrega-recepción entre ambas instituciones. Daniel "N" fue informado del motivo de su detención y de los derechos que le asisten como persona detenida, y quedó a disposición de la autoridad judicial que emitió el mandamiento, donde continuará el proceso penal correspondiente.
La dependencia señaló que el caso forma parte de su compromiso de cumplimentar órdenes de aprehensión vigentes sin importar la entidad donde se localice a la persona requerida.
Se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad por autoridad judicial (art. 13 del CNPP).