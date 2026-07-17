Capturan en Chiapas a "El Soldado", requerido por secuestro y homicidio calificado cometidos en Tolimán

Daniel "N" fue entregado a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la FGE Querétaro y quedó a disposición de la autoridad judicial.

Persona detenida con rostro difuminado, flanqueada por dos agentes de espaldas con chalecos identificados como AIIM y PID, durante operativo de la estrategia Sinergia por Querétaro

Elementos de la Policía de Investigación del Delito y de la AIIM custodian a Daniel "N", alias "El Soldado", detenido en Villa Comaltitlán, Chiapas, por secuestro calificado y homicidio calificado ocurridos en Tolimán en 2011. Se presume su inocencia.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 17, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 17 de julio de 2026.— La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que fue cumplimentada una orden de aprehensión en contra de Daniel "N", alias "El Soldado", por su probable autoría en los delitos de secuestro calificado y homicidio calificado por hechos ocurridos en 2011 en el municipio de Tolimán.

La detención se realizó en Villa Comaltitlán, Chiapas, como parte de la estrategia Sinergia por Querétaro, mediante colaboración entre la Fiscalía queretana y su homóloga de Chiapas.

Tras la captura, el imputado fue entregado a personal de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro de la FGE Querétaro, en el marco de las diligencias de entrega-recepción entre ambas instituciones. Daniel "N" fue informado del motivo de su detención y de los derechos que le asisten como persona detenida, y quedó a disposición de la autoridad judicial que emitió el mandamiento, donde continuará el proceso penal correspondiente.

La dependencia señaló que el caso forma parte de su compromiso de cumplimentar órdenes de aprehensión vigentes sin importar la entidad donde se localice a la persona requerida.

Se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad por autoridad judicial (art. 13 del CNPP).

seguridad sucesos criminalidad fiscalia

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