Querétaro, Querétaro, 18 de julio de 2026.- La obra del Tren México-Querétaro sobre el bulevar Bernardo Quintana suma una nueva fase de afectación vial a partir de este sábado: en el sentido sur, quedarán cerrados dos carriles centrales y solo uno permanecerá habilitado en esa dirección, además de los dos carriles de las laterales.
El presidente municipal Felifer Macías Olvera anunció el cambio en un mensaje difundido a las 5:45 de la mañana. Detalló que en el sentido norte a sur la situación se modifica a partir del fin de semana, mientras que en el sentido sur a norte la configuración vigente se mantiene: un carril lateral habilitado y un carril central en operación.
El funcionario recomendó a los conductores que usen esa vía en sentido sur recurrir a rutas alternas: 5 de Febrero, carretera 57, avenida Tecnológico, avenida Corregidora y Ezequiel Montes, en el primer cuadro de la ciudad.
Para residentes de zonas específicas, las indicaciones son las siguientes: quienes habitan en El Refugio, Sakia y Zibatá y usan Fajuí para bajar al bulevar, se les sugiere descender por avenida de la Constitución o utilizar Fajuí en la zona de Juriquilla hacia circuito Universidades en dirección a El Marqués. A los habitantes de Milenio se les recomienda utilizar la bajada hacia Constituyentes para evitar el punto de mayor concentración vehicular en Calzada de los Arcos.
Además, a partir de este viernes entran en vigor cierres de carriles centrales en horario nocturno: de las 23:00 a las 5:00 horas.
El alcalde informó que, al concluir la primera semana hábil de la obra, el tráfico ha fluido de manera aceptable gracias al operativo conjunto entre el gobierno del estado y el municipio. El operativo incluye 26 semáforos en modo destello y más de 170 auxiliares viales desplegados en puntos críticos. El secretario de Movilidad, quien participó en el mensaje, ratificó los datos y precisó los horarios de los cierres nocturnos.
Las autoridades también indicaron que el monitoreo se realiza en tiempo real con cámaras y drones, lo que permite aplicar cierres intermitentes en zonas puntuales para evitar saturaciones. Macías Olvera llamó a los ciudadanos a añadir entre 15 y 20 minutos a sus trayectos habituales y a usar aplicaciones de navegación como Google Maps o Waze.
La restricción permanecerá, al menos, durante todo el mes de julio.
Lo que debes saber: Rotativo informó el inicio del operativo vial por la obra del Tren México-Querétaro desde el 11 de julio, cuando arrancó el despliegue de auxiliares con las obras en Bernardo Quintana.