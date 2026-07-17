Reducen más carriles en Bernardo Quintana: a partir de este sábado solo uno central hacia el sur

El municipio desplegó 170 auxiliares viales y 26 semáforos en modo destello para mitigar el impacto; la obra del Tren México-Querétaro continuará al menos durante todo julio.

Las obras del Tren México-Querétaro provocan nuevos cierres en Bernardo Quintana. Conoce los cambios viales, rutas alternas y horarios de las restricciones.

Cierre de carriles centrales en bulevar Bernardo Quintana por las obras del Tren México-Querétaro en la ciudad de Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 17, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, Querétaro, 18 de julio de 2026.- La obra del Tren México-Querétaro sobre el bulevar Bernardo Quintana suma una nueva fase de afectación vial a partir de este sábado: en el sentido sur, quedarán cerrados dos carriles centrales y solo uno permanecerá habilitado en esa dirección, además de los dos carriles de las laterales.

El presidente municipal Felifer Macías Olvera anunció el cambio en un mensaje difundido a las 5:45 de la mañana. Detalló que en el sentido norte a sur la situación se modifica a partir del fin de semana, mientras que en el sentido sur a norte la configuración vigente se mantiene: un carril lateral habilitado y un carril central en operación.

El funcionario recomendó a los conductores que usen esa vía en sentido sur recurrir a rutas alternas: 5 de Febrero, carretera 57, avenida Tecnológico, avenida Corregidora y Ezequiel Montes, en el primer cuadro de la ciudad.

Para residentes de zonas específicas, las indicaciones son las siguientes: quienes habitan en El Refugio, Sakia y Zibatá y usan Fajuí para bajar al bulevar, se les sugiere descender por avenida de la Constitución o utilizar Fajuí en la zona de Juriquilla hacia circuito Universidades en dirección a El Marqués. A los habitantes de Milenio se les recomienda utilizar la bajada hacia Constituyentes para evitar el punto de mayor concentración vehicular en Calzada de los Arcos.

Además, a partir de este viernes entran en vigor cierres de carriles centrales en horario nocturno: de las 23:00 a las 5:00 horas.

El alcalde informó que, al concluir la primera semana hábil de la obra, el tráfico ha fluido de manera aceptable gracias al operativo conjunto entre el gobierno del estado y el municipio. El operativo incluye 26 semáforos en modo destello y más de 170 auxiliares viales desplegados en puntos críticos. El secretario de Movilidad, quien participó en el mensaje, ratificó los datos y precisó los horarios de los cierres nocturnos.

Las autoridades también indicaron que el monitoreo se realiza en tiempo real con cámaras y drones, lo que permite aplicar cierres intermitentes en zonas puntuales para evitar saturaciones. Macías Olvera llamó a los ciudadanos a añadir entre 15 y 20 minutos a sus trayectos habituales y a usar aplicaciones de navegación como Google Maps o Waze.

La restricción permanecerá, al menos, durante todo el mes de julio.

Lo que debes saber: Rotativo informó el inicio del operativo vial por la obra del Tren México-Querétaro desde el 11 de julio, cuando arrancó el despliegue de auxiliares con las obras en Bernardo Quintana.

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