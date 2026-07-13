Querétaro busca reducir a 50 días la instalación de empresas

El estado ejecutará 408 acciones para digitalizar permisos, pagos e inspecciones mediante una plataforma coordinada con la OCDE.

Gobernador de Querétaro participa en la reunión sobre simplificación de trámites empresariales.

El Ejecutivo estatal pidió revisar el plan para reducir a aproximadamente 50 días hábiles la instalación de empresas.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 13 de julio de 2026.- El Gobierno de Querétaro pretende reducir hasta en 80 por ciento los tiempos administrativos necesarios para instalar una empresa y llevar el proceso a aproximadamente 50 días hábiles mediante una Ventanilla Digital de Inversiones.

El proyecto contempla 408 acciones para simplificar requisitos, integrar expedientes electrónicos, habilitar pagos en línea y permitir que las empresas soliciten inspecciones sin recorrer distintas dependencias estatales.

La propuesta fue presentada durante una reunión encabezada por el gobernador Mauricio Kuri González, funcionarios estatales y representantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Funcionarios participan en la presentaci\u00f3n de la Ventanilla Digital de Inversiones de Quer\u00e9taro. Autoridades estatales y representantes de la OCDE revisan el plan para simplificar y digitalizar los trámites empresariales en Querétaro. rotativo.com.mx

El mandatario instruyó a su gabinete a revisar el plan para que, en un plazo no mayor de cuatro meses, una empresa pueda completar los procedimientos necesarios para instalarse en la entidad.

La estrategia busca atender los retrasos y costos que generan los trámites administrativos. Un análisis previo de México Evalúa identificó 403 oportunidades de mejora regulatoria en Querétaro y advirtió que las demoras pueden representar costos de hasta cuatro millones de pesos por trámite para las empresas.

“Una economía que avanza necesita un gobierno ágil, que facilite, acompañe y resuelva, no uno que detenga las oportunidades con trámites largos, duplicados o simplemente innecesarios”, sostuvo Kuri González.

Dos asistentes se saludan al concluir la reuni\u00f3n sobre inversiones en Quer\u00e9taro. Funcionarios y especialistas participaron en la presentación del diagnóstico y el plan de implementación. rotativo.com.mx

El gobernador señaló que la digitalización deberá traducirse en menores costos, mayor certeza para los inversionistas y procesos administrativos completos, desde la presentación de documentos hasta la autorización final.

“La oportunidad hace que llegue la empresa y la confianza hace que se quede. En Querétaro se cree mucho en las dos cosas, porque llegan empresas y generalmente se expanden”, afirmó.

Querétaro tiene digitalizados 68% de sus trámites

El secretario de Planeación y Participación Ciudadana, Luis Antonio Rangel Méndez, informó que aproximadamente 68 por ciento de los trámites estatales ya se encuentran digitalizados.

Gobernador participa ante funcionarios en una mesa de trabajo sobre tr\u00e1mites digitales. La administración estatal reportó que 68 por ciento de sus trámites ya se encuentra digitalizado. rotativo.com.mx

La administración proyecta cerrar 2026 con un avance de 80 por ciento y completar la digitalización durante 2027.

Rangel Méndez explicó que el proyecto no se limitará a convertir documentos físicos en formularios electrónicos, sino que deberá conectar la información de las dependencias y evitar que ciudadanos y empresas entreguen los mismos datos en repetidas ocasiones.

La digitalización y mejora regulatoria forman parte de las funciones planteadas para la Secretaría de Planeación desde el inicio de la administración estatal, cuando se estableció como objetivo coordinar dependencias para reducir tiempos y facilitar trámites.

El funcionario agregó que el estado desarrolla “Cerebro Querétaro”, un sistema para integrar información gubernamental actualmente dispersa y utilizarla en la planeación y toma de decisiones.

Funcionarios participan en la presentaci\u00f3n de la Ventanilla Digital de Inversiones de Quer\u00e9taro. Autoridades estatales y representantes de la OCDE revisan el plan para simplificar y digitalizar los trámites empresariales en Querétaro. rotativo.com.mx

“La ventanilla única que estamos trabajando no es solamente una plataforma tecnológica, sino una decisión estratégica. Cada trámite innecesario cuesta tiempo, confianza y oportunidades”, señaló.

OCDE plantea plataforma operativa en 12 meses

El coordinador del programa de Política Regulatoria en América Latina de la OCDE, Manuel Gerardo Flores Romero, explicó que el plan se basa en tres principios: entregar información una sola vez, realizar pagos electrónicos y solicitar inspecciones mediante internet.

El organismo planteó que todas las dependencias estatales involucradas en la apertura y operación de empresas participen en el sistema para evitar procedimientos aislados.

Participante expone ante funcionarios durante una mesa de trabajo sobre inversiones. La Ventanilla Digital concentrará expedientes, pagos e inspecciones relacionados con la instalación de empresas. rotativo.com.mx

De acuerdo con el proyecto, la plataforma podría operar bajo estándares internacionales en un plazo de 12 meses. Sin embargo, la primera reducción de tiempos podría alcanzarse en cuatro meses a partir de agosto.

“La OCDE no es un auditor. Queremos que Querétaro tenga la mejor Ventanilla Digital de Inversiones. Solo lo vamos a poder lograr con el apoyo de ustedes y que el personal a su cargo le dedique el tiempo necesario”, expresó Flores Romero.

Los procesos prioritarios serán la autorización para construir edificaciones y el inicio formal de operaciones de las empresas, además de los permisos transversales requeridos por las distintas dependencias.

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