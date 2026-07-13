Landa de Matamoros, 13 de julio.- La columna varonil de la 136ª Peregrinación de Querétaro al Tepeyac avanzó este domingo por su tercera jornada, con la salida desde la comunidad de Tilaco rumbo a la cabecera de Landa de Matamoros, en plena Sierra Gorda.

El recorrido de este año se desarrolla en el marco de los 100 años de la resistencia cristera, tema que retomó el padre José Luis Salinas, subdirector espiritual de la columna, durante un momento de oración frente al Santísimo Sacramento expuesto en un monumento móvil al inicio de la jornada.

Ante los peregrinos, invitó a asumir la fe como compromiso —no como "religión a la carta"— y llamó a construir, en palabras del episcopado, la llamada "casita sagrada" desde el propio corazón de cada caminante.

La columna se aproxima a su destino de la jornada, con la torre de un templo de la región visible entre las montañas. Diócesis de Querétaro

La columna, que salió el sábado 11 de julio de la Ermita Neblinas de Guadalupe tras la misa de Buen Viaje presidida por el obispo de Querétaro, Fidencio López Plaza, sostiene este año el lema "Viva Cristo Rey de la Paz".

La primera jornada, de Neblinas a Agua Zarca, concluyó con saldo blanco y la participación de dos mil 25 peregrinos adultos y 74 niños, de acuerdo con el vocero diocesano. La segunda jornada llevó a la columna de Agua Zarca a Tilaco, con la llegada de más de dos mil 300 romeros.

Durante el tramo de este domingo, la columna avanzó acompañada del rezo del rosario, cánticos guadalupanos y los custodios que resguardan el paso del monumento con el Santísimo.

En el camino, los organizadores fueron nombrando y animando a los contingentes que se van sumando por decanatos y parroquias —entre ellos Camargo, Amealco, San Pedro Apóstol, San Juan Bautista, Nuestra Señora de Guadalupe, Tolimán y el grupo de Visitantes de la Sierra—, en un tramo que los propios peregrinos describieron como uno de los más exigentes por la pendiente del camino.

Cientos de peregrinos avanzan en fila por la carretera serrana, con la cruz de la columna al frente del contingente. Diócesis de Querétaro

El director espiritual de la peregrinación, Martín Lara Becerril, no acompañó este tramo: se adelantó para coordinar la salida paralela de la columna varonil procedente de la Sierra de Guanajuato, que este año inicia su propio recorrido desde la comunidad de Espíritu Santo hacia el mismo punto de encuentro en Querétaro.

La Diócesis de Querétaro prevé la participación de más de 80 mil peregrinos en las tres columnas de este año —varonil, femenil y ciclista—, con apoyo de 70 instituciones de los cinco estados por los que cruza el recorrido: Querétaro, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México y Ciudad de México.

Cientos de peregrinos avanzan en fila por la carretera serrana, con la cruz de la columna al frente del contingente. Diócesis de Querétaro

LO QUE DEBES SABER

— La columna varonil salió el 11 de julio de Neblinas, Landa de Matamoros, y es la 136ª edición de la peregrinación.

— Este año coincide con la conmemoración de los 100 años de la resistencia cristera; el lema oficial es "Viva Cristo Rey de la Paz".

— La columna femenil, en su 64ª edición, avanza en paralelo por la misma ruta serrana.

— La llegada a la Basílica de Guadalupe está programada para los últimos días de julio, tras cruzar los cinco estados del trayecto.

EN CIFRAS

— 136ª edición de la peregrinación varonil de Querétaro al Tepeyac.

— 2,025 peregrinos adultos y 74 niños en la primera jornada (Neblinas–Agua Zarca).

— Más de 2,300 romeros llegaron a Tilaco al cierre de la segunda jornada.

— Más de 80 mil peregrinos esperados este año entre las tres columnas.