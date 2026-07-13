Peregrinos de la Sierra queretana cruzan de Tilaco a Landa rumbo al Tepeyac

La 136 edición de la peregrinación varonil de Querétaro transcurre este año en el marco de los 100 años de la resistencia cristera.

Peregrinos cargan las andas con el Santísimo Sacramento durante la peregrinación al Tepeyac en la Sierra Gorda

El Santísimo Sacramento es transportado en andas al centro de la columna, escoltado por los custodios de la peregrinación.

Diócesis de Querétaro
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Landa de Matamoros, 13 de julio.- La columna varonil de la 136ª Peregrinación de Querétaro al Tepeyac avanzó este domingo por su tercera jornada, con la salida desde la comunidad de Tilaco rumbo a la cabecera de Landa de Matamoros, en plena Sierra Gorda.

El recorrido de este año se desarrolla en el marco de los 100 años de la resistencia cristera, tema que retomó el padre José Luis Salinas, subdirector espiritual de la columna, durante un momento de oración frente al Santísimo Sacramento expuesto en un monumento móvil al inicio de la jornada.

Ante los peregrinos, invitó a asumir la fe como compromiso —no como "religión a la carta"— y llamó a construir, en palabras del episcopado, la llamada "casita sagrada" desde el propio corazón de cada caminante.

Peregrinos cargan las andas con el Sant\u00edsimo Sacramento durante la peregrinaci\u00f3n al Tepeyac en la Sierra Gorda La columna se aproxima a su destino de la jornada, con la torre de un templo de la región visible entre las montañas. Diócesis de Querétaro

La columna, que salió el sábado 11 de julio de la Ermita Neblinas de Guadalupe tras la misa de Buen Viaje presidida por el obispo de Querétaro, Fidencio López Plaza, sostiene este año el lema "Viva Cristo Rey de la Paz".

La primera jornada, de Neblinas a Agua Zarca, concluyó con saldo blanco y la participación de dos mil 25 peregrinos adultos y 74 niños, de acuerdo con el vocero diocesano. La segunda jornada llevó a la columna de Agua Zarca a Tilaco, con la llegada de más de dos mil 300 romeros.

Durante el tramo de este domingo, la columna avanzó acompañada del rezo del rosario, cánticos guadalupanos y los custodios que resguardan el paso del monumento con el Santísimo.

En el camino, los organizadores fueron nombrando y animando a los contingentes que se van sumando por decanatos y parroquias —entre ellos Camargo, Amealco, San Pedro Apóstol, San Juan Bautista, Nuestra Señora de Guadalupe, Tolimán y el grupo de Visitantes de la Sierra—, en un tramo que los propios peregrinos describieron como uno de los más exigentes por la pendiente del camino.

Peregrinos cargan las andas con el Sant\u00edsimo Sacramento durante la peregrinaci\u00f3n al Tepeyac en la Sierra Gorda Cientos de peregrinos avanzan en fila por la carretera serrana, con la cruz de la columna al frente del contingente. Diócesis de Querétaro

El director espiritual de la peregrinación, Martín Lara Becerril, no acompañó este tramo: se adelantó para coordinar la salida paralela de la columna varonil procedente de la Sierra de Guanajuato, que este año inicia su propio recorrido desde la comunidad de Espíritu Santo hacia el mismo punto de encuentro en Querétaro.

La Diócesis de Querétaro prevé la participación de más de 80 mil peregrinos en las tres columnas de este año —varonil, femenil y ciclista—, con apoyo de 70 instituciones de los cinco estados por los que cruza el recorrido: Querétaro, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México y Ciudad de México.

Peregrinos cargan las andas con el Sant\u00edsimo Sacramento durante la peregrinaci\u00f3n al Tepeyac en la Sierra Gorda Cientos de peregrinos avanzan en fila por la carretera serrana, con la cruz de la columna al frente del contingente. Diócesis de Querétaro

LO QUE DEBES SABER
— La columna varonil salió el 11 de julio de Neblinas, Landa de Matamoros, y es la 136ª edición de la peregrinación.
— Este año coincide con la conmemoración de los 100 años de la resistencia cristera; el lema oficial es "Viva Cristo Rey de la Paz".
— La columna femenil, en su 64ª edición, avanza en paralelo por la misma ruta serrana.
— La llegada a la Basílica de Guadalupe está programada para los últimos días de julio, tras cruzar los cinco estados del trayecto.

EN CIFRAS
— 136ª edición de la peregrinación varonil de Querétaro al Tepeyac.
— 2,025 peregrinos adultos y 74 niños en la primera jornada (Neblinas–Agua Zarca).
— Más de 2,300 romeros llegaron a Tilaco al cierre de la segunda jornada.
— Más de 80 mil peregrinos esperados este año entre las tres columnas.

religion peregrinación tradiciones y costumbres

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