Querétaro, 13 de julio de 2026.- El Municipio de Querétaro abrió la convocatoria de nuevos ingresos a la Universidad de las Mujeres para el cuatrimestre septiembre-diciembre 2026. El registro estará disponible desde este día y hasta agotar la disponibilidad de becas, informó la Secretaría de la Mujer.

La oferta educativa incluye bachillerato; licenciaturas en Enfermería, Fisioterapia, Nutrición, Psicología, Pedagogía, Administración de Empresas, Administración de Empresas Turísticas, Administración de Tecnologías de la Información, Arquitectura, Comunicación, Comercio Internacional, Contaduría Pública y Diseño Gráfico.

Así como Derecho, Mercadotecnia y Gastronomía; las ingenierías en Sistemas Computacionales e Industrial y de Sistemas; y maestrías en Administración Financiera, Administración de Negocios, Derecho Administrativo y Fiscal, Derecho y Juicios Orales, Derecho Laboral, Derecho Procesal Penal, Derecho Corporativo y Amparo, Educación y Docencia, Gestión Educativa, Gestión de Proyectos, Gestión del Talento Humano, y Mercadotecnia y Administración de Servicios de Salud.

Alumnas transitan por las instalaciones de la Universidad de las Mujeres, en Querétaro. rotativo.com.mx

Las interesadas deberán registrarse en universidaddelasmujeres.municipiodequeretaro.gob.mx/login con un correo electrónico personal.

Después tendrán que cargar la documentación señalada en el apartado de solicitudes, agendar cita para el estudio socioeconómico y presentarse el día de la entrevista con los documentos en formato físico en las instalaciones de la Universidad, ubicadas en Acceso VI número 61, Zona Industrial Benito Juárez.

Los requisitos varían según el nivel educativo. Para bachillerato se piden certificado de secundaria, acta de nacimiento con vigencia no mayor a seis meses, CURP, comprobante de domicilio del municipio con vigencia no mayor a dos meses, INE vigente con domicilio en Querétaro —o del responsable legal en caso de menores— y fotografías tamaño infantil con fondo blanco. Para licenciatura se solicita certificado de bachillerato y la misma documentación complementaria; para maestría, además del certificado y título de licenciatura, se pide cédula profesional.

Una egresada recibe su diploma durante una ceremonia de graduación de la Universidad de las Mujeres. rotativo.com.mx

La institución cerró 2025 con 2,292 alumnas beneficiadas, y a inicios de este año reportaba una matrícula activa de mil 900 estudiantes con becas municipales de entre 40% y 70% del costo.

La Secretaría de la Mujer puso a disposición el teléfono 442 645 7860, extensión 112, y el correo admisiones.umujeres@municipiodequeretaro.gob.mx para dudas sobre el proceso.