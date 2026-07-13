Columna femenil concluye su paso por Landa de Matamoros rumbo al Tepeyac

El municipio brindó seguridad y acompañamiento a la 64 edición de la peregrinación femenina, que continúa su trayecto hacia la Basílica de Guadalupe.

Representantes de la peregrinación femenina entregan un obsequio a autoridades municipales de Landa de Matamoros

La directiva de la peregrinación entrega un reconocimiento a las autoridades municipales por el acompañamiento brindado durante el paso de la columna.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Landa de Matamoros, 13 de julio.- La columna de la 64ª Peregrinación Femenina de Querétaro al Tepeyac concluyó este lunes su paso por el municipio de Landa de Matamoros, tras tres jornadas por la Sierra Gorda, y continúa su camino hacia la Basílica de Guadalupe, donde se espera la llegada de miles de mujeres el próximo 26 de julio.

La columna, que salió el 10 de julio de la comunidad de Neblinas, recorrió este lunes el tramo entre Tilaco y Landa de Matamoros, uno de los últimos puntos antes de dejar la región serrana.

Se trata de un trayecto que, como en ediciones anteriores, expone a las peregrinas a jornadas de calor, sed y lluvias repentinas propias de la Sierra Gorda en temporada de lluvias.

Durante su paso por el municipio, la columna contó con el acompañamiento de corporaciones de Seguridad Pública, Protección Civil y otras dependencias municipales y estatales encargadas de resguardar el recorrido.

Peregrinas con sombrero de palma caminan de noche por una calle empedrada de Landa de Matamoros durante la peregrinaci\u00f3n al Tepeyac La columna femenina avanza de noche por las calles de Landa de Matamoros, en el cierre de su paso por el municipio. rotativo.com.mx

Como parte de la despedida, la directiva de la peregrinación entregó un obsequio a las autoridades municipales en reconocimiento a la coordinación brindada durante la estancia de las peregrinas en Landa de Matamoros.

La presidenta municipal, Yuni Benítez, dirigió un mensaje a las peregrinas antes de continuar su trayecto, en el que las invitó a proseguir "con responsabilidad" hasta llegar con bien a su destino, y agradeció el trabajo de las corporaciones que acompañaron a la columna por la región conocida como la Huasteca Queretana.

La peregrinación femenina forma parte de las tres columnas —femenina, masculina y ciclista— que la Diócesis de Querétaro organiza este año bajo el lema "Viva Cristo, Rey de la Paz".

Peregrinas del Decanato de San Jun\u00edpero Serra caminan junto a un sacerdote durante la peregrinaci\u00f3n femenina al Tepeyac Integrantes del Decanato de San Junípero Serra continúan su recorrido rumbo al Tepeyac. rotativo.com.mx

El vocero diocesano, Martín Lara Becerril, ha señalado que se espera la llegada de alrededor de 30 mil mujeres a la Basílica de Guadalupe, donde la entrada está programada para el 26 de julio a las 8:00 horas.

LO QUE DEBES SABER
— La 64ª edición de la peregrinación femenina salió el 10 de julio de Neblinas, en Landa de Matamoros.
— La columna de la Sierra Gorda suma más de mil romeras en este tramo del recorrido.
— El arribo a la Basílica de Guadalupe está previsto para el 26 de julio a las 8:00 horas.
— La peregrinación masculina, en su 136ª edición, avanza en paralelo un día después por la misma ruta serrana.

religion seguridad peregrinación

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