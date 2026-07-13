Landa de Matamoros, 13 de julio.- La columna de la 64ª Peregrinación Femenina de Querétaro al Tepeyac concluyó este lunes su paso por el municipio de Landa de Matamoros, tras tres jornadas por la Sierra Gorda, y continúa su camino hacia la Basílica de Guadalupe, donde se espera la llegada de miles de mujeres el próximo 26 de julio.
La columna, que salió el 10 de julio de la comunidad de Neblinas, recorrió este lunes el tramo entre Tilaco y Landa de Matamoros, uno de los últimos puntos antes de dejar la región serrana.
Se trata de un trayecto que, como en ediciones anteriores, expone a las peregrinas a jornadas de calor, sed y lluvias repentinas propias de la Sierra Gorda en temporada de lluvias.
Durante su paso por el municipio, la columna contó con el acompañamiento de corporaciones de Seguridad Pública, Protección Civil y otras dependencias municipales y estatales encargadas de resguardar el recorrido.
La columna femenina avanza de noche por las calles de Landa de Matamoros, en el cierre de su paso por el municipio. rotativo.com.mx
Como parte de la despedida, la directiva de la peregrinación entregó un obsequio a las autoridades municipales en reconocimiento a la coordinación brindada durante la estancia de las peregrinas en Landa de Matamoros.
La presidenta municipal, Yuni Benítez, dirigió un mensaje a las peregrinas antes de continuar su trayecto, en el que las invitó a proseguir "con responsabilidad" hasta llegar con bien a su destino, y agradeció el trabajo de las corporaciones que acompañaron a la columna por la región conocida como la Huasteca Queretana.
La peregrinación femenina forma parte de las tres columnas —femenina, masculina y ciclista— que la Diócesis de Querétaro organiza este año bajo el lema "Viva Cristo, Rey de la Paz".
Integrantes del Decanato de San Junípero Serra continúan su recorrido rumbo al Tepeyac. rotativo.com.mx
El vocero diocesano, Martín Lara Becerril, ha señalado que se espera la llegada de alrededor de 30 mil mujeres a la Basílica de Guadalupe, donde la entrada está programada para el 26 de julio a las 8:00 horas.
LO QUE DEBES SABER
— La 64ª edición de la peregrinación femenina salió el 10 de julio de Neblinas, en Landa de Matamoros.
— La columna de la Sierra Gorda suma más de mil romeras en este tramo del recorrido.
— El arribo a la Basílica de Guadalupe está previsto para el 26 de julio a las 8:00 horas.
— La peregrinación masculina, en su 136ª edición, avanza en paralelo un día después por la misma ruta serrana.