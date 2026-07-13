Hallan sin vida a un hombre en colonia Indeco de San Juan del Río

La zona fue acordonada sobre la calle Jacintos mientras peritos de la Fiscalía realizan el levantamiento de indicios.

Unidad de la Policía Municipal permanece en una calle de San Juan del Río

Una unidad de la Policía Municipal realiza un recorrido en San Juan del Río.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, Querétaro, 13 de julio de 2026.- Un hombre fue hallado sin vida en un domicilio de la colonia Indeco, en la zona oriente de esta ciudad, luego de que sus familiares se percataron del hecho y dieron aviso a las autoridades de seguridad pública y a la Fiscalía General del Estado.

Con el reporte, la zona fue acordonada sobre la calle Jacintos, donde elementos de servicios periciales realizaron el levantamiento de indicios que permitan establecer con certeza la causa de la muerte.

De acuerdo con las autoridades que tomaron conocimiento del caso, no se descarta que se trate de un suicidio, aunque la causa definitiva quedará sujeta a los dictámenes periciales correspondientes.

San Juan del Río acumula históricamente una de las cifras más altas de suicidio en el estado, de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado.

El hecho generó conmoción entre familiares y vecinos de la zona, quienes observaron el despliegue de elementos de la Policía Municipal y de la Fiscalía del Estado, corporación que integró una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido.

Es un caso similar al ocurrido en enero de 2025 en el centro de San Juan del Río, donde la Fiscalía también abrió carpeta para determinar la causa de la muerte.

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