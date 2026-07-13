San Juan del Río, Querétaro, 13 de julio de 2026.- Un hombre fue hallado sin vida en un domicilio de la colonia Indeco, en la zona oriente de esta ciudad, luego de que sus familiares se percataron del hecho y dieron aviso a las autoridades de seguridad pública y a la Fiscalía General del Estado.
Con el reporte, la zona fue acordonada sobre la calle Jacintos, donde elementos de servicios periciales realizaron el levantamiento de indicios que permitan establecer con certeza la causa de la muerte.
De acuerdo con las autoridades que tomaron conocimiento del caso, no se descarta que se trate de un suicidio, aunque la causa definitiva quedará sujeta a los dictámenes periciales correspondientes.
San Juan del Río acumula históricamente una de las cifras más altas de suicidio en el estado, de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado.
El hecho generó conmoción entre familiares y vecinos de la zona, quienes observaron el despliegue de elementos de la Policía Municipal y de la Fiscalía del Estado, corporación que integró una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido.
Es un caso similar al ocurrido en enero de 2025 en el centro de San Juan del Río, donde la Fiscalía también abrió carpeta para determinar la causa de la muerte.