Indagan si muerte en colonia Indeco de San Juan del Río fue riña y no suicidio

Versiones policiales, sin confirmación oficial de la Fiscalía, señalan que el hombre hallado sin vida habría muerto durante una riña con al menos dos personas más.

Unidad de la Policía Municipal y cinta amarilla acordonan un domicilio en la colonia Indeco de San Juan del Río

Elementos de la Policía Municipal resguardan el domicilio acordonado en la colonia Indeco, donde permanecían dos hombres al momento del hallazgo.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 13 de julio de 2026.- El hallazgo de un hombre sin vida en un domicilio de la colonia Indeco, en la zona oriente de esta ciudad, podría no tratarse de un suicidio, como se manejó en un primer momento, sino de una muerte ocurrida durante una riña entre al menos tres personas, de acuerdo con información recabada por elementos policiales que tuvieron conocimiento de los hechos.

Según esta versión —que hasta el cierre de esta nota no ha sido confirmada oficialmente por la Fiscalía General del Estado—, el hombre, de edad media, habría perdido la vida durante el altercado, y posteriormente se habría simulado la escena como un suicidio.

En el domicilio donde fue localizado el cuerpo se reportó la presunta detención de al menos una de las personas que se encontraban en el lugar, aunque no se ha precisado su situación jurídica ni si permanece a disposición de la autoridad.

Rotativo reportó este lunes el hallazgo del cuerpo en un domicilio de la calle Jacintos, donde la zona fue acordonada y personal de servicios periciales realizó el levantamiento de indicios.

En ese momento, las autoridades que tomaron conocimiento del caso no descartaban la hipótesis de un suicidio, versión que ahora se pondría en duda a partir de la información recabada por corporaciones de seguridad.

La Fiscalía General del Estado no ha emitido hasta el momento un pronunciamiento oficial que confirme o descarte la reclasificación del caso, ni ha precisado la identidad de la víctima o la situación jurídica de la persona señalada como detenida.

El cuerpo fue levantado durante las diligencias por peritos en materia de criminalística, quienes integran los elementos que permitirán determinar la causa y las circunstancias real de la muerte.

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