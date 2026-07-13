San Juan del Río, 13 de julio de 2026.- El hallazgo de un hombre sin vida en un domicilio de la colonia Indeco, en la zona oriente de esta ciudad, podría no tratarse de un suicidio, como se manejó en un primer momento, sino de una muerte ocurrida durante una riña entre al menos tres personas, de acuerdo con información recabada por elementos policiales que tuvieron conocimiento de los hechos.
Según esta versión —que hasta el cierre de esta nota no ha sido confirmada oficialmente por la Fiscalía General del Estado—, el hombre, de edad media, habría perdido la vida durante el altercado, y posteriormente se habría simulado la escena como un suicidio.
En el domicilio donde fue localizado el cuerpo se reportó la presunta detención de al menos una de las personas que se encontraban en el lugar, aunque no se ha precisado su situación jurídica ni si permanece a disposición de la autoridad.
Rotativo reportó este lunes el hallazgo del cuerpo en un domicilio de la calle Jacintos, donde la zona fue acordonada y personal de servicios periciales realizó el levantamiento de indicios.
En ese momento, las autoridades que tomaron conocimiento del caso no descartaban la hipótesis de un suicidio, versión que ahora se pondría en duda a partir de la información recabada por corporaciones de seguridad.
La Fiscalía General del Estado no ha emitido hasta el momento un pronunciamiento oficial que confirme o descarte la reclasificación del caso, ni ha precisado la identidad de la víctima o la situación jurídica de la persona señalada como detenida.
El cuerpo fue levantado durante las diligencias por peritos en materia de criminalística, quienes integran los elementos que permitirán determinar la causa y las circunstancias real de la muerte.