Querétaro, 13 de julio de 2026.- La colecta de ayuda humanitaria que el Sistema Estatal DIF (SEDIF) de Querétaro mantiene abierta para los damnificados por los sismos en Venezuela ha reunido 17.5 toneladas de víveres, artículos de higiene y productos de primeros auxilios, informó la institución.
Los centros de acopio permanecerán activos hasta el viernes 17 de julio, fecha en que el material se entregará al Ejército Mexicano para su traslado al país sudamericano.
El esquema opera de forma distinta al que había anticipado el gobierno federal. El 26 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el gobierno venezolano solo había solicitado apoyo especializado en rescate y atención a heridos tras los sismos del 24 de junio, por lo que en ese momento no estaba previsto abrir un centro de acopio de artículos de primera necesidad en México (Rotativo).
Representantes del SEDIF y la SEDESOQ intercambian información sobre los donativos recibidos para la colecta a favor de Venezuela. rotativo.com.mx
Casi tres semanas después, el SEDIF Querétaro opera su propia colecta estatal, coordinada directamente con la Embajada de Venezuela para la entrega del material vía Ejército Mexicano.
El director general del SEDIF, Óscar Gómez Niembro, explicó el mecanismo de entrega: "Con el pase que nos da la embajada de Venezuela, nos reciben el día y hora que determine el Ejército Mexicano y a ellos les haremos la entrega de víveres".
El funcionario atribuyó la recolección principalmente a alimentos no perecederos, artículos de primeros auxilios y productos de higiene personal aportados por familias queretanas.
Este lunes, la presidenta del Patronato del SEDIF, Car Herrera de Kuri, recibió en las oficinas del organismo los donativos recabados por el secretario de Desarrollo Social del Estado (SEDESOQ), Luis Nava, y por la rectora de la Universidad Politécnica de Querétaro (UPQ), Diana Yadira Pérez Mejía, quienes entregaron lo reunido entre personal de sus dependencias, así como entre estudiantes, docentes y administrativos de la universidad. Gómez Niembro agradeció también el apoyo del Tecnológico de Monterrey a la colecta.
Car Herrera de Kuri, presidenta del Patronato del SEDIF, junto con Luis Nava, secretario de SEDESOQ, y Diana Yadira Pérez Mejía, rectora de la UPQ, durante la recepción de donativos para la colecta en apoyo a los damnificados de los sismos en Venezuela. rotativo.com.mx
Los centros de acopio disponibles hasta el cierre son: la Planta de Almacenamiento y Distribución (Circuito Cerro de las Campanas s/n, colonia Centro); el CRIQ (Avenida Fray Luis de León s/n, colonia Centro Sur); y la Casa de Ecala (Avenida Pasteur 6-A Sur, colonia Centro Sur), con horario de lunes a viernes de 8:30 a 15:30 horas. El SEDIF pidió priorizar alimentos enlatados, cereales, sopas instantáneas y agua embotellada.