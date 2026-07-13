Colecta estatal de ayuda a Venezuela suma 17.5 toneladas en Querétaro

SEDESOQ y la UPQ entregaron donativos este lunes; el material se destinará al Ejército Mexicano mediante la Embajada de Venezuela.

Funcionarios del SEDIF y la SEDESOQ conversan durante la entrega de donativos para la colecta de Venezuela

Personal directivo del SEDIF y la SEDESOQ dialoga durante la jornada de entrega de donativos para la colecta a favor de Venezuela en las oficinas del organismo.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 13 de julio de 2026.- La colecta de ayuda humanitaria que el Sistema Estatal DIF (SEDIF) de Querétaro mantiene abierta para los damnificados por los sismos en Venezuela ha reunido 17.5 toneladas de víveres, artículos de higiene y productos de primeros auxilios, informó la institución.

Los centros de acopio permanecerán activos hasta el viernes 17 de julio, fecha en que el material se entregará al Ejército Mexicano para su traslado al país sudamericano.

El esquema opera de forma distinta al que había anticipado el gobierno federal. El 26 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el gobierno venezolano solo había solicitado apoyo especializado en rescate y atención a heridos tras los sismos del 24 de junio, por lo que en ese momento no estaba previsto abrir un centro de acopio de artículos de primera necesidad en México (Rotativo).

Directivos del SEDIF Quer\u00e9taro conversan durante la colecta de ayuda para Venezuela Representantes del SEDIF y la SEDESOQ intercambian información sobre los donativos recibidos para la colecta a favor de Venezuela. rotativo.com.mx

Casi tres semanas después, el SEDIF Querétaro opera su propia colecta estatal, coordinada directamente con la Embajada de Venezuela para la entrega del material vía Ejército Mexicano.

El director general del SEDIF, Óscar Gómez Niembro, explicó el mecanismo de entrega: "Con el pase que nos da la embajada de Venezuela, nos reciben el día y hora que determine el Ejército Mexicano y a ellos les haremos la entrega de víveres".

El funcionario atribuyó la recolección principalmente a alimentos no perecederos, artículos de primeros auxilios y productos de higiene personal aportados por familias queretanas.

Este lunes, la presidenta del Patronato del SEDIF, Car Herrera de Kuri, recibió en las oficinas del organismo los donativos recabados por el secretario de Desarrollo Social del Estado (SEDESOQ), Luis Nava, y por la rectora de la Universidad Politécnica de Querétaro (UPQ), Diana Yadira Pérez Mejía, quienes entregaron lo reunido entre personal de sus dependencias, así como entre estudiantes, docentes y administrativos de la universidad. Gómez Niembro agradeció también el apoyo del Tecnológico de Monterrey a la colecta.

Car Herrera de Kuri y funcionarios del SEDIF reciben donativos para la colecta a favor de Venezuela Car Herrera de Kuri, presidenta del Patronato del SEDIF, junto con Luis Nava, secretario de SEDESOQ, y Diana Yadira Pérez Mejía, rectora de la UPQ, durante la recepción de donativos para la colecta en apoyo a los damnificados de los sismos en Venezuela. rotativo.com.mx

Los centros de acopio disponibles hasta el cierre son: la Planta de Almacenamiento y Distribución (Circuito Cerro de las Campanas s/n, colonia Centro); el CRIQ (Avenida Fray Luis de León s/n, colonia Centro Sur); y la Casa de Ecala (Avenida Pasteur 6-A Sur, colonia Centro Sur), con horario de lunes a viernes de 8:30 a 15:30 horas. El SEDIF pidió priorizar alimentos enlatados, cereales, sopas instantáneas y agua embotellada.

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