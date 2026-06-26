250 militares mexicanos inician rescate en Venezuela tras sismos con casi 600 muertos

La presidenta confirmó que los elementos del Ejército y la Marina llegaron al país sudamericano el mismo viernes y recibieron una zona de operaciones; anunció también una llamada con la presidenta venezolana Delcy Rodríguez.

La presidenta Claudia Sheinbaum presenta en Palacio Nacional el despliegue de personal, insumos médicos y equipo especializado enviados por México a Venezuela para apoyar las labores de rescate tras los sismos.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que 250 elementos del Ejército y la Marina, junto con 18 perros de búsqueda, insumos médicos y equipo especializado, ya realizan labores de rescate en Venezuela tras los sismos registrados el 24 de junio de 2026.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jun 26, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 26 de junio de 2026.- México ya opera en Venezuela. Los 250 militares del Ejército y la Marina desplegados por el gobierno federal llegaron este viernes al país sudamericano y comenzaron tareas de rescate luego de que las autoridades venezolanas les asignaron una zona de operaciones. Así lo confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina, en la que también anunció que sostendría una llamada telefónica con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a las 10:00 horas del mismo viernes para determinar si se requieren apoyos adicionales.

El contingente mexicano incluye 18 perros de búsqueda, insumos médicos, herramienta y equipo especializado. "El día de hoy, después de la mañanera, tengo llamada con la presidenta de Venezuela para ver qué se necesita y qué apoyos se pueden brindar", dijo Sheinbaum.

Los sismos de magnitud 7 que sacudieron Venezuela el miércoles 24 de junio, con epicentro en la región de Caracas y otras zonas del país, han dejado casi 600 muertos, según los reportes disponibles al cierre de esta nota. México fue uno de los primeros países en responder al llamado de ayuda del gobierno venezolano.

La presidenta explicó que la solidaridad inmediata responde tanto a la tradición mexicana de apoyo mutuo ante la tragedia como a la preparación que el Ejército y la Marina han desarrollado desde el sismo de 1985. "A partir del sismo de 1985, en donde la autoridad tardó mucho en atender porque no había una preparación para este tipo de situaciones, el Ejército Mexicano y la Marina desarrollaron una capacidad de respuesta", señaló.

Sheinbaum precisó que el gobierno venezolano únicamente solicitó apoyo especializado en rescate y atención a heridos, por lo que por el momento no está previsto abrir un centro de acopio de artículos de primera necesidad en México.

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