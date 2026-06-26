Tequisquiapan, Querétaro, 26 de junio de 2026.- Autoridades buscan a Aide Esmeralda Hernández Camacho, de 16 años, desaparecida en el municipio de Tequisquiapan desde el miércoles 24 de junio de 2026.
De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por las autoridades, la menor salió de su domicilio ese día a las 9:30 horas con dirección al festival del Día del Estudiante organizado en el plantel COBAQ 12, ubicado en calle General Álvaro Obregón, colonia Adolfo López Mateos, en Tequisquiapan. No regresó ni se ha tenido contacto con ella desde entonces.
Ficha de búsqueda emitida por autoridades de Querétaro para localizar a Aide Esmeralda Hernández Camacho, de 16 años, desaparecida en Tequisquiapan el 24 de junio de 2026.Al momento de su desaparición vestía camisa negra con logotipo de Looney Tunes, pantalón de mezclilla azul y tenis blancos.
Aide Esmeralda mide 1.62 metros, complexión robusta, tez morena clara, cabello lacio negro al hombro y ojos ovales color café oscuro. Como seña particular presenta una cicatriz en el párpado del ojo izquierdo por rasguño. No reporta padecimientos ni discapacidades.
Quien cuente con información sobre su paradero puede reportarla a las autoridades de Querétaro a través de la Fiscalía General del Estado o llamar al número de emergencias 911.