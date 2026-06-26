Buscan a menor de 16 años desaparecida en Tequisquiapan desde el 24 de junio

Aide Esmeralda Hernández Camacho salió de su domicilio el miércoles hacia el COBAQ 12 y no regresó; autoridades solicitan información a quien la haya visto.

Ficha oficial de búsqueda de Aide Esmeralda Hernández Camacho, menor de 16 años desaparecida en Tequisquiapan

Ficha de búsqueda emitida por autoridades de Querétaro para localizar a Aide Esmeralda Hernández Camacho, de 16 años, desaparecida en Tequisquiapan el 24 de junio de 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 26, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Tequisquiapan, Querétaro, 26 de junio de 2026.- Autoridades buscan a Aide Esmeralda Hernández Camacho, de 16 años, desaparecida en el municipio de Tequisquiapan desde el miércoles 24 de junio de 2026.

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por las autoridades, la menor salió de su domicilio ese día a las 9:30 horas con dirección al festival del Día del Estudiante organizado en el plantel COBAQ 12, ubicado en calle General Álvaro Obregón, colonia Adolfo López Mateos, en Tequisquiapan. No regresó ni se ha tenido contacto con ella desde entonces.

Ficha oficial de b\u00fasqueda de Aide Esmeralda Hern\u00e1ndez Camacho, menor de 16 a\u00f1os desaparecida en Tequisquiapan Ficha de búsqueda emitida por autoridades de Querétaro para localizar a Aide Esmeralda Hernández Camacho, de 16 años, desaparecida en Tequisquiapan el 24 de junio de 2026.

Al momento de su desaparición vestía camisa negra con logotipo de Looney Tunes, pantalón de mezclilla azul y tenis blancos.

Aide Esmeralda mide 1.62 metros, complexión robusta, tez morena clara, cabello lacio negro al hombro y ojos ovales color café oscuro. Como seña particular presenta una cicatriz en el párpado del ojo izquierdo por rasguño. No reporta padecimientos ni discapacidades.

Quien cuente con información sobre su paradero puede reportarla a las autoridades de Querétaro a través de la Fiscalía General del Estado o llamar al número de emergencias 911.


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