Comisión de Desarrollo Social analiza 13 iniciativas en el Congreso de Querétaro

Seis propuestas buscan ampliar derechos de personas con discapacidad; otras tres impulsan una ley de donación altruista de alimentos en el estado.

Ginna Guzmán habla ante medios en la Legislatura de Querétaro

Ginna Guzmán, presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, Grupos Vulnerables y Vivienda de la LXI Legislatura, participa en conferencia de prensa en el Congreso del Estado de Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 26, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 26 de junio de 2026.- La Comisión de Desarrollo Social, Grupos Vulnerables y Vivienda de la LXI Legislatura de Querétaro tiene en proceso de dictaminación 13 iniciativas legislativas sobre los derechos de personas con discapacidad, donación altruista de alimentos, acceso a vivienda y protección de adultos mayores.

Seis de las propuestas buscan reformar la Ley para la Inclusión al Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado, en un contexto en el que el Congreso también avanza en una Ley de Autismo con enfoque en movilidad incluyente.

Entre esas seis, una exhorta a la Secretaría de Bienestar federal y al Ejecutivo estatal a suscribir el convenio que permitiría universalizar la pensión para personas con discapacidad permanente.

Tres iniciativas se enfocan en la donación de alimentos, entre ellas dos propuestas para crear la Ley para Fomentar la Donación Altruista de Alimentos en Querétaro.

La agenda incluye además un exhorto a la Comisión Nacional de Vivienda, a la SEDATU y al Infonavit para ampliar los polígonos de actuación habitacional en la entidad —problemática que deja a decenas de miles de familias con crédito sin vivienda accesible—, así como reformas a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y al Código Civil en materia de obligación alimentaria de hijos a padres en la vejez.

La diputada Ginna Guzmán, presidenta de la comisión, señaló que las propuestas se analizan con responsabilidad y diálogo, priorizando aquellas que fortalezcan la inclusión y la protección de quienes enfrentan mayor vulnerabilidad.

"Seguimos impulsando un trabajo legislativo comprometido con el bienestar de Querétaro y con la construcción de mejores oportunidades para quienes más lo necesitan", afirmó.

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