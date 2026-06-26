Querétaro, 26 de junio de 2026.- La Comisión de Desarrollo Social, Grupos Vulnerables y Vivienda de la LXI Legislatura de Querétaro tiene en proceso de dictaminación 13 iniciativas legislativas sobre los derechos de personas con discapacidad, donación altruista de alimentos, acceso a vivienda y protección de adultos mayores.
Seis de las propuestas buscan reformar la Ley para la Inclusión al Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del Estado, en un contexto en el que el Congreso también avanza en una Ley de Autismo con enfoque en movilidad incluyente.
Entre esas seis, una exhorta a la Secretaría de Bienestar federal y al Ejecutivo estatal a suscribir el convenio que permitiría universalizar la pensión para personas con discapacidad permanente.
Tres iniciativas se enfocan en la donación de alimentos, entre ellas dos propuestas para crear la Ley para Fomentar la Donación Altruista de Alimentos en Querétaro.
La agenda incluye además un exhorto a la Comisión Nacional de Vivienda, a la SEDATU y al Infonavit para ampliar los polígonos de actuación habitacional en la entidad —problemática que deja a decenas de miles de familias con crédito sin vivienda accesible—, así como reformas a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y al Código Civil en materia de obligación alimentaria de hijos a padres en la vejez.
La diputada Ginna Guzmán, presidenta de la comisión, señaló que las propuestas se analizan con responsabilidad y diálogo, priorizando aquellas que fortalezcan la inclusión y la protección de quienes enfrentan mayor vulnerabilidad.
"Seguimos impulsando un trabajo legislativo comprometido con el bienestar de Querétaro y con la construcción de mejores oportunidades para quienes más lo necesitan", afirmó.