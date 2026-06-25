Mujer resulta herida tras chocar su auto contra muro de concreto en carretera San Juan-Xilitla

El Chevrolet Onix impactÃ³ el muro del puente superior frente al Centro Expositor; ProtecciÃ³n Civil tardÃ³ en llegar y la conductora esperaba ambulancia.

Chevrolet Onix rojo con daÃ±os severos en la parte trasera sobre carretera San Juan del RÃ­o-Xilitla, junto al muro de concreto del puente frente al Centro Expositor

El Chevrolet Onix quedÃ³ con la parte trasera destruida tras el impacto contra el muro de concreto del puente superior en la carretera San Juan del RÃ­o-Xilitla, a la altura del Centro Expositor.

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MartÃ­n GarcÃ­a Chavero
Por MartÃ­n GarcÃ­a Chavero Jun 25, 2026
MartÃ­n GarcÃ­a Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de QuerÃ©taro, medio de comunicaciÃ³n que fundÃ³ en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de QuerÃ©taro y la regiÃ³n. Con mÃ¡s de tres dÃ©cadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

IniciÃ³ como reportero en diversos periÃ³dicos estatales y nacionales, entre ellos El PeriÃ³dico La Prensa, AM QuerÃ©taro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubriÃ³ temas de actualidad, polÃ­tica y sociedad.

Como analista polÃ­tico y especialista en temas de seguridad, Luis MartÃ­n GarcÃ­a Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pÃºblica en el Estado y la regiÃ³n, abordando problemÃ¡ticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia.Â 

Su cobertura periodÃ­stica y anÃ¡lisis contribuyen a una comprensiÃ³n profunda de los desafÃ­os que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de QuerÃ©taro, medio digital que combina noticias de Ãºltima hora, anÃ¡lisis polÃ­tico y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales.Â 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en polÃ­tica, seguridad, economÃ­a, cultura y sociedad.

AdemÃ¡s de su labor editorial, Luis MartÃ­n GarcÃ­a Chavero es un analista polÃ­tico reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a MÃ©xico y al mundo, con especial Ã©nfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del RÃ­o, 25 de junio de 2026.- Una mujer resultÃ³ herida luego de que el Chevrolet Onix que conducÃ­a impactÃ³ contra el muro de concreto del puente superior ubicado a la altura del Centro Expositor, en la carretera San Juan del RÃ­o-Xilitla, en el acceso a VisthÃ¡.

La conductora, que se dirigÃ­a a Tequisquiapan, refiriÃ³ a los primeros respondientes que un automÃ³vil le cerrÃ³ el paso momentos antes del choque.

Frente destrozado de Chevrolet Onix rojo sobre carretera San Juan del R\u00edo-Xilitla con escombros en el carril La parte delantera del vehÃ­culo sufriÃ³ daÃ±os totales. Al fondo se aprecia el carril parcialmente obstruido por los restos del impacto. rotativo.com.mx

El vehÃ­culo â€”color rojoâ€” quedÃ³ con daÃ±os severos en la parte frontal y en la carrocerÃ­a lateral, con escombros dispersos sobre el carril.

ProtecciÃ³n Civil tardÃ³ en llegar al lugar del accidente. Al momento en que el reportero se retirÃ³ de la escena, la mujer permanecÃ­a en espera de la ambulancia.

accidente seguridad movilidad sucesos

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