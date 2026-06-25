San Juan del RÃo, 25 de junio de 2026.- Una mujer resultÃ³ herida luego de que el Chevrolet Onix que conducÃa impactÃ³ contra el muro de concreto del puente superior ubicado a la altura del Centro Expositor, en la carretera San Juan del RÃo-Xilitla, en el acceso a VisthÃ¡.
La conductora, que se dirigÃa a Tequisquiapan, refiriÃ³ a los primeros respondientes que un automÃ³vil le cerrÃ³ el paso momentos antes del choque.
La parte delantera del vehÃculo sufriÃ³ daÃ±os totales. Al fondo se aprecia el carril parcialmente obstruido por los restos del impacto. rotativo.com.mx
El vehÃculo â€”color rojoâ€” quedÃ³ con daÃ±os severos en la parte frontal y en la carrocerÃa lateral, con escombros dispersos sobre el carril.
ProtecciÃ³n Civil tardÃ³ en llegar al lugar del accidente. Al momento en que el reportero se retirÃ³ de la escena, la mujer permanecÃa en espera de la ambulancia.