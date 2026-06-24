Querétaro, 24 de junio de 2025.- Una draga de brazo largo trabaja en los puntos más profundos del río Querétaro, a la altura de Santa María Magdalena, en la zona norte de la capital, donde la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI) desplegó equipo y personal técnico para desazolvar el cauce antes de que avance la temporada de lluvias.
El organismo estatal puso a disposición la maquinaria especializada para alcanzar los tramos de difícil acceso en el río, donde la acumulación de sedimentos y vegetación representa un riesgo potencial de inundación para las familias asentadas en la zona poniente de la ciudad.
Con la intervención en la capital, Querétaro se convierte en el tercer municipio en recibir apoyo de la CEI con maquinaria y personal especializado para la limpieza de cauces, luego de trabajos similares realizados previamente en San Juan del Río y Huimilpan.
Los trabajos forman parte de una coordinación entre los tres órdenes de gobierno —federal, estatal y municipal— con el objetivo de reducir riesgos hídricos en zonas urbanas vulnerables durante el período de lluvias.