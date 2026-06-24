CEI despliega draga de brazo largo en el río Querétaro para prevenir inundaciones en Santa María Magdalena

La Comisión Estatal de Infraestructura aporta equipo especializado y personal técnico para limpiar los puntos más profundos del cauce en la zona norte de Santa María Magdalena.

Draga naranja de brazo largo opera sobre el cauce del río Querétaro en Santa María Magdalena mientras personal técnico supervisa los trabajos

Personal técnico de la CEI supervisa los trabajos de desazolve del río Querétaro en Santa María Magdalena, donde una draga de brazo largo interviene los puntos más profundos del cauce.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 24, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 24 de junio de 2025.- Una draga de brazo largo trabaja en los puntos más profundos del río Querétaro, a la altura de Santa María Magdalena, en la zona norte de la capital, donde la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI) desplegó equipo y personal técnico para desazolvar el cauce antes de que avance la temporada de lluvias.

El organismo estatal puso a disposición la maquinaria especializada para alcanzar los tramos de difícil acceso en el río, donde la acumulación de sedimentos y vegetación representa un riesgo potencial de inundación para las familias asentadas en la zona poniente de la ciudad.

Con la intervención en la capital, Querétaro se convierte en el tercer municipio en recibir apoyo de la CEI con maquinaria y personal especializado para la limpieza de cauces, luego de trabajos similares realizados previamente en San Juan del Río y Huimilpan.

Los trabajos forman parte de una coordinación entre los tres órdenes de gobierno —federal, estatal y municipal— con el objetivo de reducir riesgos hídricos en zonas urbanas vulnerables durante el período de lluvias.

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