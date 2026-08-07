Volcadura en Av. Sombrerete deja cuatro mujeres y un menor con atención médica prehospitalaria

El accidente ocurrió en el cruce de Av. Sombrerete con Blvd. de la Nación; entre las personas atendidas hay un menor de edad.

Vehículo volcado tras accidente en avenida Sombrerete y bulevar de la Nación, en Querétaro.

Un vehículo terminó volcado tras un accidente en el cruce de avenida Sombrerete y bulevar de la Nación, donde cuerpos de emergencia atendieron a cuatro mujeres y un menor.

Protección Civil del Municipio de Querétaro
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 7 de agosto de 2026.- Una volcadura registrada en el cruce de avenida Sombrerete con bulevar de la Nación requirió la intervención de tres corporaciones de emergencia tras un reporte ingresado a la línea 911.

Cuatro mujeres y un menor recibieron atención médica prehospitalaria en el lugar del hecho, de acuerdo con información proporcionada por las autoridades.

Guardia Vial y cuerpos de emergencia atienden volcadura en avenida Sombrerete, Quer\u00e9taro. Protección Civil, Bomberos de Querétaro y personal de seguridad atendieron la volcadura registrada en avenida Sombrerete y bulevar de la Nación; cinco personas recibieron valoración prehospitalaria. Protección Civil del Municipio de Querétaro

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil Municipal de Querétaro, Bomberos Querétaro y la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro. Las personas atendidas no presentaron condición de riesgo de vida, según indicó la dependencia.

El accidente se suma a una serie de hechos viales registrados en el boulevard de la Nación en los últimos meses.

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