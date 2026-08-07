Querétaro, 7 de agosto de 2026.- Una volcadura registrada en el cruce de avenida Sombrerete con bulevar de la Nación requirió la intervención de tres corporaciones de emergencia tras un reporte ingresado a la línea 911.
Cuatro mujeres y un menor recibieron atención médica prehospitalaria en el lugar del hecho, de acuerdo con información proporcionada por las autoridades.
Protección Civil, Bomberos de Querétaro y personal de seguridad atendieron la volcadura registrada en avenida Sombrerete y bulevar de la Nación; cinco personas recibieron valoración prehospitalaria. Protección Civil del Municipio de Querétaro
Al sitio acudieron elementos de Protección Civil Municipal de Querétaro, Bomberos Querétaro y la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro. Las personas atendidas no presentaron condición de riesgo de vida, según indicó la dependencia.
El accidente se suma a una serie de hechos viales registrados en el boulevard de la Nación en los últimos meses.