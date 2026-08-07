Seis cateos de la Fiscalía dejan cuatro detenidos y más de mil dosis aseguradas en Querétaro

La Policía de Investigación del Delito encabezó las diligencias, que resultaron también en el aseguramiento de un vehículo con reporte de robo y tres inmuebles.

Cuatro personas detenidas durante seis cateos realizados por la estrategia Sinergia por Querétaro.

La Fiscalía General del Estado informó la detención de cuatro personas durante seis cateos derivados de investigaciones por delitos contra la salud en Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 7 de agosto de 2026.— Cuatro personas fueron detenidas y más de mil dosis de narcótico aseguradas durante seis diligencias de cateo ejecutadas por la Fiscalía General del Estado en el marco de la estrategia Sinergia por Querétaro, derivadas de investigaciones por delitos contra la salud.

Las intervenciones estuvieron encabezadas por personal ministerial y agentes de la Policía de Investigación del Delito, con apoyo de la Policía Estatal (POES), el Gabinete de Seguridad federal, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro.

Entre los aseguramientos, la dependencia reportó metanfetamina, cocaína en piedra, cocaína en polvo y marihuana, equivalentes a un estimado de mil 060 dosis individuales, así como bolsas dosificadoras. Además, se aseguró un vehículo con reporte de robo vigente y tres inmuebles.

Agente de Sinergia por Quer\u00e9taro traslada a una persona detenida durante operativo contra delitos contra la salud. Personal de investigación traslada a una de las personas detenidas durante los operativos en los que fueron aseguradas sustancias con características de narcótico. rotativo.com.mx

Las cuatro personas detenidas fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes para que se determine su situación jurídica conforme a derecho, mientras continúan los actos de investigación.

Los inmuebles, objetos y sustancias asegurados quedaron a disposición de la autoridad competente para su procesamiento y análisis pericial.

La estrategia Sinergia acumula una serie sostenida de cateos en 2026. La semana pasada, ocho diligencias simultáneas en Querétaro y Corregidora dejaron siete personas detenidas.

Elemento de seguridad custodia a una persona detenida durante cateos de Sinergia por Quer\u00e9taro. Cuatro personas fueron detenidas como resultado de seis diligencias de cateo encabezadas por la Fiscalía de Querétaro. rotativo.com.mx

En abril, cateos simultáneos en San Juan del Río, Amealco y Querétaro dejaron cuatro detenidos con sustancias con características de marihuana y metanfetamina.

En marzo, cinco diligencias en la capital queretana, tres de ellas en bodegas de la Central de Abastos, dejaron cinco personas detenidas y tres inmuebles asegurados.

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