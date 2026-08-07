Seis cateos de la Fiscalía dejan cuatro detenidos y más de mil dosis aseguradas en Querétaro

Querétaro, 7 de agosto de 2026.— Cuatro personas fueron detenidas y más de mil dosis de narcótico aseguradas durante seis diligencias de cateo ejecutadas por la Fiscalía General del Estado en el marco de la estrategia Sinergia por Querétaro, derivadas de investigaciones por delitos contra la salud.
Las intervenciones estuvieron encabezadas por personal ministerial y agentes de la Policía de Investigación del Delito, con apoyo de la Policía Estatal (POES), el Gabinete de Seguridad federal, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro.
Entre los aseguramientos, la dependencia reportó metanfetamina, cocaína en piedra, cocaína en polvo y marihuana, equivalentes a un estimado de mil 060 dosis individuales, así como bolsas dosificadoras. Además, se aseguró un vehículo con reporte de robo vigente y tres inmuebles.
Personal de investigación traslada a una de las personas detenidas durante los operativos en los que fueron aseguradas sustancias con características de narcótico. rotativo.com.mx
Las cuatro personas detenidas fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes para que se determine su situación jurídica conforme a derecho, mientras continúan los actos de investigación.
Los inmuebles, objetos y sustancias asegurados quedaron a disposición de la autoridad competente para su procesamiento y análisis pericial.
La estrategia Sinergia acumula una serie sostenida de cateos en 2026. La semana pasada, ocho diligencias simultáneas en Querétaro y Corregidora dejaron siete personas detenidas.
Cuatro personas fueron detenidas como resultado de seis diligencias de cateo encabezadas por la Fiscalía de Querétaro. rotativo.com.mx
En abril, cateos simultáneos en San Juan del Río, Amealco y Querétaro dejaron cuatro detenidos con sustancias con características de marihuana y metanfetamina.
En marzo, cinco diligencias en la capital queretana, tres de ellas en bodegas de la Central de Abastos, dejaron cinco personas detenidas y tres inmuebles asegurados.