El sistema brasileño de pagos instantáneos Pix se ha convertido en uno de los casos más citados de transformación financiera en América Latina. Lanzado en noviembre de 2020 por el Banco Central de Brasil, hoy es utilizado por más del 70% de los adultos del país y por 15 millones de empresas, según cifras difundidas por Boku.

El fenómeno tampoco se limita a las transferencias entre personas. Pix ya representa el 45% de todos los pagos realizados en Brasil y el 30% de las transacciones de comercio electrónico, de acuerdo con la misma fuente.

La adopción también alcanzó a otros sectores digitales del país. Los servicios de streaming y suscripciones ya utilizan Pix Automático para cobros recurrentes, de acuerdo con Boku, y entre los sectores que también comenzaron a operar bajo este esquema de pagos instantáneos se encuentra el del entretenimiento digital, incluidas las plataformas de apuestas y casino en línea.

El casino de KTO en Brasil es uno de esos casos. La plataforma permite depósitos desde R$ 5 con acreditación inmediata a través de Pix y procesa retiros con un tiempo promedio de 5 minutos, de acuerdo con datos publicados por la propia empresa.

El diseño que hizo funcionar a Pix

El éxito del sistema se explica por tres factores que rara vez coinciden, según un análisis publicado por El Financiero. El primero fue un mandato regulatorio claro: el Banco Central de Brasil diseñó, operó y obligó a las instituciones con más de 500 mil cuentas a integrarse al sistema.

El segundo factor fue una experiencia de usuario simplificada, con llaves o alias como correo electrónico o número de teléfono en lugar de datos bancarios complejos. El tercero fue un modelo abierto que permitió competir tanto a bancos como a empresas no bancarias en la capa de servicios.

Mientras México evalúa CoDi y DiMo

México cuenta con la infraestructura técnica para un sistema similar a través de SPEI, que ya permite transferencias casi inmediatas y opera las 24 horas. Sin embargo, las herramientas como CoDi o DiMo han intentado impulsar esta capa de adopción, según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores citados por ese medio, CoDi cerró 2024 con aproximadamente 307 mil transferencias, 2.2 millones de cuentas con al menos una actividad registrada y poco más de mil comercios registrados. DiMo, por su parte, alcanzó 12.2 millones de usuarios.

Un impulso que ya se siente en toda la región

Los pagos en tiempo real se consolidaron como un motor de crecimiento económico e inclusión financiera en América Latina, mientras países como Brasil y Colombia avanzaron en su adopción, señaló Mauricio Fernández, líder de Pagos en Tiempo Real para América Latina en ACI Worldwide, de acuerdo con un informe citado por El Cronista México.

El estudio, elaborado por el Centre for Economics and Business Research, señala que los sistemas de pago instantáneo redujeron costos y aceleraron transacciones en la región, generando eficiencias que se tradujeron en mayor productividad económica para los países que los adoptaron a tiempo.

Para México, la comparación deja una lección concreta. La tecnología para un sistema de pagos instantáneos ya existe en el país, pero su adopción masiva dependerá de decisiones regulatorias y de negocio similares a las que impulsaron a Pix en Brasil, más que de la infraestructura técnica disponible.