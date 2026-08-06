Querétaro, 6 de agosto de 2026.- Un clúster no es una organización creada para administrar recursos, sino una comunidad que construye confianza, genera conocimiento y convierte los retos en proyectos a largo plazo, sostuvo el secretario de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero, durante la inauguración del Primer Congreso Nacional de Clústeres, celebrado este jueves en la capital queretana.

Del Prete señaló que en Querétaro los clústeres participan activamente en la construcción de la agenda económica del estado: fortalecen cadenas de proveeduría, impulsan la formación de capital humano, promueven certificaciones e incorporan innovación a procesos productivos y comerciales.

Para el funcionario estatal, la siguiente etapa del modelo implica que estos organismos evolucionen de espacios de coordinación a plataformas de innovación capaces de generar información para tomar mejores decisiones, formar talento especializado antes de que sea necesario, integrar a las pequeñas y medianas empresas a las cadenas globales de valor y acelerar la adopción de nuevas tecnologías.

Uno de los panelistas durante el panel "Los clústeres como motor de desarrollo" en el Primer Congreso Nacional de Clústeres. rotativo.com.mx

"Vivimos un momento de transformación profunda con la relocalización de empresas, la digitalización, la inteligencia artificial, la transición energética y la competencia global, donde ningún gobierno puede construir una estrategia de desarrollo por sí solo", afirmó Del Prete.

"Cuando la triple hélice trabaja de manera coordinada, las inversiones encuentran mejores condiciones, las compañías elevan su competitividad y las personas acceden a mayores oportunidades. Los clústeres son una de las expresiones más claras de este modelo."

La secretaria de la Red Nacional de Clústeres de la Industria Automotriz, Fabiola Aguilar Martínez, describió a la organización como una asociación que congrega a 13 estados del país orientada a impulsar el sector automotriz mediante la construcción de confianza donde antes existía competencia.

Participantes en el panel "Los clústeres como motor de desarrollo", celebrado en el marco del Primer Congreso Nacional de Clústeres en Querétaro. rotativo.com.mx

Aguilar Martínez señaló que la triple hélice es, a su juicio, la forma más eficaz de impulsar el desarrollo económico nacional.

A su vez, el presidente de esa red, Daniel Hernández Camacho, puntualizó que el congreso reúne a distintos sectores y ecosistemas con el fin de fortalecer el modelo clúster para generar proyectos de alto valor. "Un clúster se debe convertir en una capacidad regional de transformación", indicó.

Como parte del programa, se realizó el panel "Los clústeres como motor de desarrollo", en el que también participaron Rodolfo Esaú Garza de Vega, secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología de Aguascalientes; Anabell Flores Garza, subsecretaria de Inversión de la Secretaría de Economía de Tamaulipas; Humberto Antonio Meléndez Alberdi, del área de Desarrollo Industrial de Chihuahua; Jairo Humberto González, director de Atracción de Inversión de Jalisco; y Mónica Doger, directora del Clúster Automotriz Zona Centro, quien moderó el panel.

El encuentro se enmarca en el impulso que el estado ha dado al ecosistema industrial, que incluyó este año la cumbre automotriz IAIASS y la presentación del Encuentro Industrial Querétaro 2026 en formato B2B.