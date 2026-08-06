Querétaro integra a los clústeres en su agenda económica para fortalecer cadenas de valor y talento

El secretario Marco Antonio Del Prete llamó a estos organismos a convertirse en plataformas que formen talento, integren a las pymes y aceleren la adopción tecnológica.

Panorámica del salón durante la inauguración del Primer Congreso Nacional de Clústeres en Querétaro

La inaugural del Primer Congreso Nacional de Clústeres se realizó este jueves en Querétaro, con la participación de representantes de 13 estados del país.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 6 de agosto de 2026.- Un clúster no es una organización creada para administrar recursos, sino una comunidad que construye confianza, genera conocimiento y convierte los retos en proyectos a largo plazo, sostuvo el secretario de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero, durante la inauguración del Primer Congreso Nacional de Clústeres, celebrado este jueves en la capital queretana.

Del Prete señaló que en Querétaro los clústeres participan activamente en la construcción de la agenda económica del estado: fortalecen cadenas de proveeduría, impulsan la formación de capital humano, promueven certificaciones e incorporan innovación a procesos productivos y comerciales.

Para el funcionario estatal, la siguiente etapa del modelo implica que estos organismos evolucionen de espacios de coordinación a plataformas de innovación capaces de generar información para tomar mejores decisiones, formar talento especializado antes de que sea necesario, integrar a las pequeñas y medianas empresas a las cadenas globales de valor y acelerar la adopción de nuevas tecnologías.

Participante en el panel "Los cl\u00fasteres como motor de desarrollo" durante el congreso celebrado en Quer\u00e9taro Uno de los panelistas durante el panel "Los clústeres como motor de desarrollo" en el Primer Congreso Nacional de Clústeres. rotativo.com.mx

"Vivimos un momento de transformación profunda con la relocalización de empresas, la digitalización, la inteligencia artificial, la transición energética y la competencia global, donde ningún gobierno puede construir una estrategia de desarrollo por sí solo", afirmó Del Prete.

"Cuando la triple hélice trabaja de manera coordinada, las inversiones encuentran mejores condiciones, las compañías elevan su competitividad y las personas acceden a mayores oportunidades. Los clústeres son una de las expresiones más claras de este modelo."

La secretaria de la Red Nacional de Clústeres de la Industria Automotriz, Fabiola Aguilar Martínez, describió a la organización como una asociación que congrega a 13 estados del país orientada a impulsar el sector automotriz mediante la construcción de confianza donde antes existía competencia.

Tres participantes durante el panel del Primer Congreso Nacional de Cl\u00fasteres en Quer\u00e9taro Participantes en el panel "Los clústeres como motor de desarrollo", celebrado en el marco del Primer Congreso Nacional de Clústeres en Querétaro. rotativo.com.mx

Aguilar Martínez señaló que la triple hélice es, a su juicio, la forma más eficaz de impulsar el desarrollo económico nacional.

A su vez, el presidente de esa red, Daniel Hernández Camacho, puntualizó que el congreso reúne a distintos sectores y ecosistemas con el fin de fortalecer el modelo clúster para generar proyectos de alto valor. "Un clúster se debe convertir en una capacidad regional de transformación", indicó.

Como parte del programa, se realizó el panel "Los clústeres como motor de desarrollo", en el que también participaron Rodolfo Esaú Garza de Vega, secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología de Aguascalientes; Anabell Flores Garza, subsecretaria de Inversión de la Secretaría de Economía de Tamaulipas; Humberto Antonio Meléndez Alberdi, del área de Desarrollo Industrial de Chihuahua; Jairo Humberto González, director de Atracción de Inversión de Jalisco; y Mónica Doger, directora del Clúster Automotriz Zona Centro, quien moderó el panel.

El encuentro se enmarca en el impulso que el estado ha dado al ecosistema industrial, que incluyó este año la cumbre automotriz IAIASS y la presentación del Encuentro Industrial Querétaro 2026 en formato B2B.

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