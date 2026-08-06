Michoacán, 6 de agosto de 2026.- La célula del Cártel Jalisco Nueva Generación presuntamente responsable del homicidio del alcalde Carlos Manzo recaudaba hasta 18 mil millones de pesos al año mediante el cobro de piso a productores de aguacate y limón en Michoacán, según estimó la Fiscalía General del Estado.

La cifra fue presentada por la Vicefiscalía de Inteligencia e Investigación Criminal durante una conferencia de prensa vinculada a las investigaciones por el asesinato del edil, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en la plaza principal de Uruapan.

De acuerdo con la Fiscalía, el esquema operaba a través de cuotas por kilogramo impuestas a los agricultores del estado, con dos operadores identificados al frente de cada sector. Jorge Armando 'N', alias El Licenciado, manejaba el cobro de piso en el aguacate; Gerardo 'N', alias El Congo, lo hacía en el limón.

Ambos son señalados por la autoridad como presuntos integrantes del CJNG con participación en la planeación del ataque contra Manzo.

El segmento del aguacate concentraba la mayor recaudación. Sobre una producción estatal estimada en 1.8 millones de toneladas, la Fiscalía calculó que El Licenciado obtenía entre uno y dos pesos por kilogramo en temporadas de precios bajos, y entre cinco y seis pesos cuando la demanda subía. Bajo ese esquema variable, la extorsión al sector aguacatero pudo generar hasta 10 mil 800 millones de pesos anuales para ese operador.

El sector limonero aportaba el resto. La Fiscalía estimó que Gerardo 'N', con cuotas de entre uno y dos pesos por kilo sobre una producción anual de 856.7 millones de kilogramos, generaba entre mil 713 y 3 mil 426 millones de pesos al año. La suma de ambos sectores completa los 18 mil millones que la autoridad atribuye a la célula en su conjunto.

La autoridad sostuvo que ese flujo financiero fue el que dotó a la organización de la capacidad operativa y logística para planear y ejecutar el asesinato del alcalde.

Michoacán es el mayor productor de aguacate del mundo. El producto michoacano abastece mercados en Estados Unidos, Europa y Asia, lo que convierte al estado en el territorio con mayor rentabilidad criminal derivada de la agroindustria en el país, según la caracterización de la FGE.

Jorge Armando 'N' fue capturado en noviembre de 2025 y vinculado a proceso como presunto autor intelectual del homicidio de Manzo. Gerardo 'N', que operaba bajo sus órdenes, fue detenido en marzo de 2026 en el marco de las investigaciones por el mismo caso.

El asesinato de Manzo —alcalde independiente que había asumido el cargo en junio de 2024 tras encabezar el movimiento ciudadano "Los del Sombrero"— provocó protestas en Uruapan, Morelia y la Ciudad de México, y derivó en el anuncio del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum.