FGE de Michoacán: célula del CJNG vinculada al homicidio de Carlos Manzo sacó hasta 18 mil mdp al año del aguacate y limón

La Vicefiscalía de Inteligencia e Investigación Criminal presentó la radiografía económica de la organización responsable del asesinato del alcalde de Uruapan; el aguacate aportaba hasta 10 mil 800 millones a El Licenciado.

Trabajador manipula huacales con aguacates en una unidad de cosecha en Michoacán

La Fiscalía General del Estado estimó que la célula del CJNG recaudaba hasta 10 mil 800 millones de pesos anuales solo del cobro de piso al aguacate michoacano.

Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 06, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

Michoacán, 6 de agosto de 2026.- La célula del Cártel Jalisco Nueva Generación presuntamente responsable del homicidio del alcalde Carlos Manzo recaudaba hasta 18 mil millones de pesos al año mediante el cobro de piso a productores de aguacate y limón en Michoacán, según estimó la Fiscalía General del Estado.

La cifra fue presentada por la Vicefiscalía de Inteligencia e Investigación Criminal durante una conferencia de prensa vinculada a las investigaciones por el asesinato del edil, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en la plaza principal de Uruapan.

De acuerdo con la Fiscalía, el esquema operaba a través de cuotas por kilogramo impuestas a los agricultores del estado, con dos operadores identificados al frente de cada sector. Jorge Armando 'N', alias El Licenciado, manejaba el cobro de piso en el aguacate; Gerardo 'N', alias El Congo, lo hacía en el limón.

Ambos son señalados por la autoridad como presuntos integrantes del CJNG con participación en la planeación del ataque contra Manzo.

El segmento del aguacate concentraba la mayor recaudación. Sobre una producción estatal estimada en 1.8 millones de toneladas, la Fiscalía calculó que El Licenciado obtenía entre uno y dos pesos por kilogramo en temporadas de precios bajos, y entre cinco y seis pesos cuando la demanda subía. Bajo ese esquema variable, la extorsión al sector aguacatero pudo generar hasta 10 mil 800 millones de pesos anuales para ese operador.

El sector limonero aportaba el resto. La Fiscalía estimó que Gerardo 'N', con cuotas de entre uno y dos pesos por kilo sobre una producción anual de 856.7 millones de kilogramos, generaba entre mil 713 y 3 mil 426 millones de pesos al año. La suma de ambos sectores completa los 18 mil millones que la autoridad atribuye a la célula en su conjunto.

La autoridad sostuvo que ese flujo financiero fue el que dotó a la organización de la capacidad operativa y logística para planear y ejecutar el asesinato del alcalde.

Michoacán es el mayor productor de aguacate del mundo. El producto michoacano abastece mercados en Estados Unidos, Europa y Asia, lo que convierte al estado en el territorio con mayor rentabilidad criminal derivada de la agroindustria en el país, según la caracterización de la FGE.

Jorge Armando 'N' fue capturado en noviembre de 2025 y vinculado a proceso como presunto autor intelectual del homicidio de Manzo. Gerardo 'N', que operaba bajo sus órdenes, fue detenido en marzo de 2026 en el marco de las investigaciones por el mismo caso.

El asesinato de Manzo —alcalde independiente que había asumido el cargo en junio de 2024 tras encabezar el movimiento ciudadano "Los del Sombrero"— provocó protestas en Uruapan, Morelia y la Ciudad de México, y derivó en el anuncio del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum.

seguridad criminalidad extorsión michoacan

Reciente

Infografía Demoscopia con intención de voto para gubernatura de Querétaro 2027: PAN 37.2%, Morena 28.6%, agosto de 2026
Editorial

PAN aventaja a Morena por 8.6 puntos en intención de voto para gubernatura de Querétaro, según Demoscopia

La encuesta de Demoscopia, levantada del 30 de julio al 2 de agosto con mil ciudadanos queretanos, coloca a Felipe Macías con 38.1% frente a Santiago Nieto con 28.3% en el primer careo directo.

Manos de adulto mayor y niño entrelazadas durante programa de pláticas del DIF Querétaro sobre convivencia intergeneracional
Querétaro

DIF Querétaro lleva pláticas sobre adultos mayores a 47 escuelas primarias del municipio

La Procuraduría de Protección a las Personas Adultas Mayores, en coordinación con la USEBEQ, impartió las pláticas "Botsu Muntsi. El Mundo del Abuelo" durante el ciclo escolar 2025-2026.

Frutos verdes de feijoa en un recipiente de madera, con dos piezas cortadas a la mitad
Gastronomía

Garcinia cambogia: qué promete y qué se sabe realmente

Presidenta Claudia Sheinbaum anuncia el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Perú durante la conferencia mañanera del 7 de agosto de 2026
México

México y Perú restablecen relaciones diplomáticas tras traslado de Betssy Chávez

La crisis comenzó en 2025 por el asilo otorgado a la exministra de Pedro Castillo; el nuevo gobierno de Keiko Fujimori abrió el diálogo semanas atrás y entregó el salvoconducto.