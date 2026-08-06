FGR detiene a Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, por el caso Ayotzinapa

La Fiscalía General de la República acreditó la probable participación del exmandatario en el ocultamiento de evidencias que habrían permitido conocer el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014.

FGR detiene a Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, por el caso Ayotzinapa
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 06, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 6 de agosto de 2026.— La Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó este jueves una orden de aprehensión contra Ángel Heladio Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, por su probable participación en el ocultamiento de evidencias relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrida la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.

Se presume su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional, conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

De acuerdo con la FGR, la detención se deriva del reanálisis de las actuaciones existentes en el expediente del caso, que implicó nuevos actos de investigación.

Ese proceso permitió, según la Fiscalía, acreditar la posible participación del exmandatario en acciones destinadas a impedir que se conociera el paradero de los normalistas desaparecidos. La institución informó que continuará con las investigaciones para determinar responsabilidades conforme a derecho.

Aguirre Rivero gobernó Guerrero entre 2011 y 2014 mediante una alianza encabezada por el PRD. Solicitó licencia y se separó del cargo semanas después de la desaparición de los estudiantes, en medio de exigencias de renuncia por parte de familiares de las víctimas y organizaciones sociales.

La detención del exgobernador convierte a Ángel Aguirre Rivero en el segundo exfuncionario detenido en el marco de este caso. El primero fue Jesús Murillo Karam, exProcurador General de la República durante la administración de Enrique Peña Nieto, quien quedó vinculado al proceso por la llamada "verdad histórica" que el Gobierno de López Obrador anuló definitivamente tras localizar restos de dos de los estudiantes fuera del basurero de Cocula.

En 2022, la Fiscalía entregó en extradición a Estados Unidos a un presunto líder del grupo criminal Guerreros Unidos señalado de participar en la desaparición de los normalistas, en una acción que marcó uno de los avances más visibles del expediente federal en ese periodo.

Ese mismo año, familias de los estudiantes protagonizaron una protesta frente al Campo Militar Número 1 en la Ciudad de México, exigiendo pruebas científicas e indubitables sobre el paradero de sus hijos.

La FGR informó que en breve emitirá mayor información sobre el caso.

seguridad sucesos criminalidad guerrero

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