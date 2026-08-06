Pedro Escobedo, Querétaro, 6 de agosto de 2026.-El municipio de Pedro Escobedo recibió la donación de un camión por parte del grupo Flecha Amarilla para reforzar el traslado de estudiantes universitarios.
El vehículo se destinará a quienes cursan estudios en San Juan del Río y en la Universidad Politécnica en El Marqués, informó el presidente municipal Juan Alberto Nava Cruz.
El alcalde señaló que el camión se incorpora al programa Súbete, con el que el municipio busca que ningún joven abandone sus estudios por falta de transporte o recursos económicos.
Con esta unidad, los estudiantes podrán llegar a sus hogares con seguridad al concluir sus clases.