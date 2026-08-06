Pedro Escobedo refuerza transporte escolar con donación de camión de Flecha Amarilla para universitarios

El alcalde Nava Cruz informó que el vehículo se incorpora al programa Súbete, con el que el municipio busca que ningún joven abandone sus estudios por falta de transporte.

Juan Alberto Nava Cruz, presidente municipal de Pedro Escobedo, durante la entrevista en que informó sobre la donación de un camión de Flecha Amarilla para el programa de transporte escolar universitario Súbete.

uan Alberto Nava Cruz informó que el grupo Flecha Amarilla donó un camión al municipio para trasladar estudiantes universitarios de Pedro Escobedo a San Juan del Río y El Marqués a través del programa Súbete.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

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Pedro Escobedo, Querétaro, 6 de agosto de 2026.-El municipio de Pedro Escobedo recibió la donación de un camión por parte del grupo Flecha Amarilla para reforzar el traslado de estudiantes universitarios.

El vehículo se destinará a quienes cursan estudios en San Juan del Río y en la Universidad Politécnica en El Marqués, informó el presidente municipal Juan Alberto Nava Cruz.

El alcalde señaló que el camión se incorpora al programa Súbete, con el que el municipio busca que ningún joven abandone sus estudios por falta de transporte o recursos económicos.

Con esta unidad, los estudiantes podrán llegar a sus hogares con seguridad al concluir sus clases.

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