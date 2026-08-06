México investiga brote de ciclosporiasis vinculado a la Riviera Maya y a productos exportados a EU

La Secretaría de Salud reporta 33 casos confirmados en diversas entidades y aguarda resultados de laboratorio tras verificar hoteles en la Riviera Maya e instalaciones vinculadas al brote en Estados Unidos.

Persona con malestar gastrointestinal en un baño, en el contexto de la investigación sanitaria de México sobre el brote de ciclosporiasis reportado en 2026.

COFEPRIS y la DGE inspeccionaron 16 hoteles en Quintana Roo y una empacadora ligada al brote en EU; los resultados de laboratorio están pendientes.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ciudad de México, 6 de agosto de 2026.- La Secretaría de Salud informó que mantiene una investigación sanitaria integral sobre los casos de ciclosporiasis reportados por autoridades de Estados Unidos y del Reino Unido con posible vínculo con territorio mexicano, y que hasta la fecha los análisis realizados no han identificado la presencia de Cyclospora cayetanensis en las muestras recolectadas.

Desde que se recibió la notificación internacional, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y la Dirección General de Epidemiología (DGE), en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), activaron protocolos de investigación epidemiológica y verificación sanitaria.

En relación con el brote en Estados Unidos, las autoridades mexicanas realizaron visitas de verificación, revisión documental, rastreabilidad de productos y toma de muestras en la empacadora identificada por autoridades estadounidenses como posible fuente.

Ante la notificación emitida por las autoridades sanitarias del Reino Unido sobre viajeros con antecedente de estancia en la Riviera Maya, COFEPRIS y la DGE desplegaron cinco brigadas que concluyeron el 4 de agosto la verificación sanitaria en 16 hoteles de Quintana Roo, donde realizaron inspecciones, entrevistas epidemiológicas, revisión de procesos, rastreabilidad de alimentos y toma de muestras de frutas, verduras y agua.

Los laboratorios procesan actualmente las muestras recolectadas; los resultados se darán a conocer una vez concluidos los análisis correspondientes.

En México, la vigilancia epidemiológica para Cyclospora cayetanensis permanece activa. A la fecha se han identificado 33 casos confirmados distribuidos en diversas entidades federativas, que continúan bajo seguimiento epidemiológico.

La Secretaría de Salud precisó que la identificación de un país como origen preliminar de un producto durante una investigación internacional no constituye, por sí misma, evidencia de que la contaminación haya ocurrido en ese lugar.

Las autoridades también identificaron oportunidades para fortalecer la vigilancia epidemiológica, la capacitación del personal de salud y los procedimientos de inocuidad alimentaria en establecimientos turísticos, acciones que comenzaron a implementarse en coordinación con autoridades estatales e instituciones de salud.

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