Ciudad de México, 6 de agosto de 2026.- La Secretaría de Salud informó que mantiene una investigación sanitaria integral sobre los casos de ciclosporiasis reportados por autoridades de Estados Unidos y del Reino Unido con posible vínculo con territorio mexicano, y que hasta la fecha los análisis realizados no han identificado la presencia de Cyclospora cayetanensis en las muestras recolectadas.
Desde que se recibió la notificación internacional, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y la Dirección General de Epidemiología (DGE), en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), activaron protocolos de investigación epidemiológica y verificación sanitaria.
En relación con el brote en Estados Unidos, las autoridades mexicanas realizaron visitas de verificación, revisión documental, rastreabilidad de productos y toma de muestras en la empacadora identificada por autoridades estadounidenses como posible fuente.
Ante la notificación emitida por las autoridades sanitarias del Reino Unido sobre viajeros con antecedente de estancia en la Riviera Maya, COFEPRIS y la DGE desplegaron cinco brigadas que concluyeron el 4 de agosto la verificación sanitaria en 16 hoteles de Quintana Roo, donde realizaron inspecciones, entrevistas epidemiológicas, revisión de procesos, rastreabilidad de alimentos y toma de muestras de frutas, verduras y agua.
Los laboratorios procesan actualmente las muestras recolectadas; los resultados se darán a conocer una vez concluidos los análisis correspondientes.
En México, la vigilancia epidemiológica para Cyclospora cayetanensis permanece activa. A la fecha se han identificado 33 casos confirmados distribuidos en diversas entidades federativas, que continúan bajo seguimiento epidemiológico.
La Secretaría de Salud precisó que la identificación de un país como origen preliminar de un producto durante una investigación internacional no constituye, por sí misma, evidencia de que la contaminación haya ocurrido en ese lugar.
Las autoridades también identificaron oportunidades para fortalecer la vigilancia epidemiológica, la capacitación del personal de salud y los procedimientos de inocuidad alimentaria en establecimientos turísticos, acciones que comenzaron a implementarse en coordinación con autoridades estatales e instituciones de salud.