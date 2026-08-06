Aseguran a dos hombres con 33 dosis de cristal en Cintalapa, Chiapas

La FRIP, la Guardia Estatal Preventiva y la AIIM los interceptaron al circular sin casco en una motocicleta sin placas de circulación.

Dos hombres presentados ante autoridades en Cintalapa, Chiapas, tras su aseguramiento con 33 dosis de cristal sobre una mesa

Jesús "N" y William "N" fueron asegurados durante un patrullaje en el Barrio Obrero de Cintalapa; se les decomisaron 33 bolsitas de cristal, una motocicleta sin placas y dinero en efectivo, de acuerdo con la SSP de Chiapas.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 06, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Chiapas, 6 de agosto de 2026.— Elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata PAKAL (FRIP), en coordinación con la Guardia Estatal Preventiva y la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de Chiapas, aseguraron a dos hombres identificados como Jesús "N" y William "N" como probables responsables de delitos contra la salud en el municipio de Cintalapa de Figueroa, informó la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) del estado.

De acuerdo con la dependencia, los elementos realizaban patrullajes de prevención en la calle Décimo Sexta Poniente Sur, entre Tercera Sur Poniente y Segunda Avenida Sur del Barrio Obrero, cuando marcaron el alto a una motocicleta sin placas en la que circulaban los dos hombres sin casco protector.

Durante la inspección, según la SSP chiapaneca, se les decomisaron 33 bolsitas de plástico con una sustancia con características propias del cristal, una motocicleta marca Pulsar NS 160 y dinero en efectivo. Ambos quedaron a disposición de las autoridades competentes como probables responsables de delitos contra la salud.

seguridad criminalidad chiapas

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