Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.

Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque

- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.

- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.

- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.

Experiencia

- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,

abordando temas de actualidad y reportajes de campo.

- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en

coberturas en vivo.

- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo

responsable.