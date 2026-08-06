Chiapas, 6 de agosto de 2026.— Elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata PAKAL (FRIP), en coordinación con la Guardia Estatal Preventiva y la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de Chiapas, aseguraron a dos hombres identificados como Jesús "N" y William "N" como probables responsables de delitos contra la salud en el municipio de Cintalapa de Figueroa, informó la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) del estado.
De acuerdo con la dependencia, los elementos realizaban patrullajes de prevención en la calle Décimo Sexta Poniente Sur, entre Tercera Sur Poniente y Segunda Avenida Sur del Barrio Obrero, cuando marcaron el alto a una motocicleta sin placas en la que circulaban los dos hombres sin casco protector.
Durante la inspección, según la SSP chiapaneca, se les decomisaron 33 bolsitas de plástico con una sustancia con características propias del cristal, una motocicleta marca Pulsar NS 160 y dinero en efectivo. Ambos quedaron a disposición de las autoridades competentes como probables responsables de delitos contra la salud.