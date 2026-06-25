Querétaro, 25 de junio de 2025.- Elementos de la Policía Estatal de Querétaro (POES) detuvieron a un hombre en la colonia La Piedad tras un operativo orientado por labores de la División Cibernética, que había identificado la presunta comercialización de sustancias ilícitas a través de redes sociales.
La intervención se concentró en inmediaciones de Paseo 5 de Febrero, donde un reporte ciudadano alertó sobre una persona sospechosa a bordo de un automóvil estacionado frente a una tienda de conveniencia.
Entre los objetos asegurados durante el operativo en La Piedad se contaron bolsas selladas con presunta marihuana en distintas presentaciones comerciales, decenas de dosis empacadas individualmente, billetes y monedas. rotativo.com.mx
Al acudir al sitio, los agentes realizaron una inspección al conductor y localizaron sustancias ilícitas y dinero en efectivo.
El detenido fue puesto a disposición de la autoridad competente para determinar su situación jurídica y dar continuidad a las investigaciones.