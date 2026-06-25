Detienen a presunto vendedor de drogas en La Piedad tras rastreo en redes sociales

La POES localizó al sospechoso en Paseo 5 de Febrero después de que un reporte ciudadano alertó sobre una persona a bordo de un automóvil frente a una tienda de conveniencia.

Hombre detenido custodiado por dos elementos de la POES frente a una patrulla en Querétaro

El detenido, cuya identidad fue protegida con mosaico por la propia autoridad, permanece bajo custodia de la POES mientras la autoridad competente define su situación jurídica.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 25 de junio de 2025.- Elementos de la Policía Estatal de Querétaro (POES) detuvieron a un hombre en la colonia La Piedad tras un operativo orientado por labores de la División Cibernética, que había identificado la presunta comercialización de sustancias ilícitas a través de redes sociales.

La intervención se concentró en inmediaciones de Paseo 5 de Febrero, donde un reporte ciudadano alertó sobre una persona sospechosa a bordo de un automóvil estacionado frente a una tienda de conveniencia.

Bolsas con sustancias il\u00edcitas, dinero en efectivo y monedas exhibidas sobre el cofre de una patrulla de la POES en Quer\u00e9taro Entre los objetos asegurados durante el operativo en La Piedad se contaron bolsas selladas con presunta marihuana en distintas presentaciones comerciales, decenas de dosis empacadas individualmente, billetes y monedas. rotativo.com.mx

Al acudir al sitio, los agentes realizaron una inspección al conductor y localizaron sustancias ilícitas y dinero en efectivo.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad competente para determinar su situación jurídica y dar continuidad a las investigaciones.

seguridad sucesos criminalidad poes

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