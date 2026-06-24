Comisión aprueba designar a Noemi Sabino Cabello como secretaria ejecutiva del IEEQ

La Comisión Transitoria avaló la propuesta presentada por la consejera presidenta Grisel Muñiz; la decisión final recae en el máximo órgano de dirección del instituto.

Integrantes de la Comisión Transitoria del IEEQ durante sesión virtual de designación

Noemi Sabino Cabello, Grisel Muñiz Rodríguez, Rosy Gómez, Larissa Meza, Alma Fabiola Rodríguez Martínez, Paola Carbajal, Higinio Alfonso Luis Morales, Karla Olvera e integrantes de la Comisión Transitoria del IEEQ, durante la sesión virtual en la que se aprobó la propuesta de designación de secretaria ejecutiva del organismo.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 24, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 24 de junio de 2026.- La Comisión Transitoria para la Designación de las personas titulares de los órganos del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) aprobó la propuesta de nombramiento de Noemi Sabino Cabello como secretaria ejecutiva del organismo. La decisión final queda pendiente de ratificación por parte del máximo órgano de dirección del instituto.

Sabino Cabello fue propuesta para el cargo por la consejera presidenta Grisel Muñiz Rodríguez. La Comisión determinó que cumple con los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios exigidos para la función.

La Comisión realizó, en sesiones separadas, la valoración curricular y la entrevista a la candidata, en apego a la Ley Electoral del Estado de Querétaro, el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral y demás normatividad aplicable.

Noemi Sabino es licenciada en Derecho y maestra en Derecho Procesal Constitucional. Forma parte del IEEQ desde 2012, donde ha ocupado los cargos de secretaria técnica del Consejo Municipal de Huimilpan, titular de la Unidad de Transparencia, directora ejecutiva de Asuntos Jurídicos y, más recientemente, encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva.

En las sesiones participaron la consejera presidenta Grisel Muñiz Rodríguez; las consejeras electorales Martha Paola Carbajal Zamudio, Rosa Martha Gómez Cervantes, Violeta Larissa Meza Lavadores, Karla Isabel Olvera Moreno y Alma Fabiola Rodríguez Martínez; el consejero electoral Daniel Dorantes Guerra, y el secretario técnico de la Comisión, Higinio Alfonso Luis Morales.

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