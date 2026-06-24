Querétaro, 24 de junio de 2026.- La Comisión Transitoria para la Designación de las personas titulares de los órganos del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) aprobó la propuesta de nombramiento de Noemi Sabino Cabello como secretaria ejecutiva del organismo. La decisión final queda pendiente de ratificación por parte del máximo órgano de dirección del instituto.
Sabino Cabello fue propuesta para el cargo por la consejera presidenta Grisel Muñiz Rodríguez. La Comisión determinó que cumple con los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios exigidos para la función.
La Comisión realizó, en sesiones separadas, la valoración curricular y la entrevista a la candidata, en apego a la Ley Electoral del Estado de Querétaro, el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral y demás normatividad aplicable.
Noemi Sabino es licenciada en Derecho y maestra en Derecho Procesal Constitucional. Forma parte del IEEQ desde 2012, donde ha ocupado los cargos de secretaria técnica del Consejo Municipal de Huimilpan, titular de la Unidad de Transparencia, directora ejecutiva de Asuntos Jurídicos y, más recientemente, encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva.
En las sesiones participaron la consejera presidenta Grisel Muñiz Rodríguez; las consejeras electorales Martha Paola Carbajal Zamudio, Rosa Martha Gómez Cervantes, Violeta Larissa Meza Lavadores, Karla Isabel Olvera Moreno y Alma Fabiola Rodríguez Martínez; el consejero electoral Daniel Dorantes Guerra, y el secretario técnico de la Comisión, Higinio Alfonso Luis Morales.