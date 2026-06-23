Querétaro dará beneficios fiscales para heredar y donar inmuebles hasta diciembre

Querétaro, 23 de junio de 2026.- Las familias del municipio de Querétaro podrán pagar menos al heredar o donar bienes inmuebles entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2026, mediante un programa de estímulos fiscales aprobado por el Ayuntamiento.
El Programa de Estímulo Fiscal Familiar por Transmisión Patrimonial contempla apoyos en el Impuesto sobre Traslado de Dominio y en el Impuesto Predial, además de la reducción de recargos, para abaratar los trámites vinculados con herencias y donaciones de inmuebles, de acuerdo con el municipio.
El Cabildo aprobó el programa por unanimidad durante una sesión ordinaria. Según el Ayuntamiento, la medida busca facilitar a los queretanos la regularización y transmisión de su patrimonio.
En la misma sesión, los integrantes del Cabildo autorizaron por mayoría una modificación a la normatividad por zonificación para un predio identificado con la clave catastral 14 01 001 30 146 005, en la Delegación Felipe Carrillo Puerto.
También aprobaron por unanimidad la asignación de uso de suelo y la modificación a la normatividad por zonificación para un predio en la Delegación Centro Histórico, con clave catastral 14 01 001 08 061 020, y por mayoría otra modificación para un predio en la Delegación Epigmenio González, con clave 14 01 001 41 183 006.
En esa última demarcación, el Cabildo aprobó por mayoría la relotificación, ampliación y ratificación de nomenclatura, así como la ampliación y renovación de la licencia de ejecución de obras de urbanización de la etapa 1 y la renovación de la venta provisional de lotes de la primera etapa del fraccionamiento Ex Hacienda El Paraíso.
Por unanimidad, los regidores reconocieron a María Guadalupe Briones Molina como beneficiaria del finado Ángel Antonio Cárdenas Valencia y aprobaron iniciar el trámite de pensión por muerte.
Al tratarse de un beneficio temporal, los trámites de herencia o donación que busquen los apoyos fiscales deberán realizarse dentro de la vigencia del programa, que concluye el 31 de diciembre.