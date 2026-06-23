Querétaro dará beneficios fiscales para heredar y donar inmuebles hasta diciembre

Estará vigente del 1 de julio al 31 de diciembre de 2026 y aplica en Traslado de Dominio, Predial y recargos.

Participante en una sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Querétaro durante una transmisión por videoconferencia

La sesión ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Querétaro se desarrolló por videoconferencia, con integrantes conectados de forma remota

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 23, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 23 de junio de 2026.- Las familias del municipio de Querétaro podrán pagar menos al heredar o donar bienes inmuebles entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2026, mediante un programa de estímulos fiscales aprobado por el Ayuntamiento.

El Programa de Estímulo Fiscal Familiar por Transmisión Patrimonial contempla apoyos en el Impuesto sobre Traslado de Dominio y en el Impuesto Predial, además de la reducción de recargos, para abaratar los trámites vinculados con herencias y donaciones de inmuebles, de acuerdo con el municipio.

El Cabildo aprobó el programa por unanimidad durante una sesión ordinaria. Según el Ayuntamiento, la medida busca facilitar a los queretanos la regularización y transmisión de su patrimonio.

En la misma sesión, los integrantes del Cabildo autorizaron por mayoría una modificación a la normatividad por zonificación para un predio identificado con la clave catastral 14 01 001 30 146 005, en la Delegación Felipe Carrillo Puerto.

También aprobaron por unanimidad la asignación de uso de suelo y la modificación a la normatividad por zonificación para un predio en la Delegación Centro Histórico, con clave catastral 14 01 001 08 061 020, y por mayoría otra modificación para un predio en la Delegación Epigmenio González, con clave 14 01 001 41 183 006.

En esa última demarcación, el Cabildo aprobó por mayoría la relotificación, ampliación y ratificación de nomenclatura, así como la ampliación y renovación de la licencia de ejecución de obras de urbanización de la etapa 1 y la renovación de la venta provisional de lotes de la primera etapa del fraccionamiento Ex Hacienda El Paraíso.

Por unanimidad, los regidores reconocieron a María Guadalupe Briones Molina como beneficiaria del finado Ángel Antonio Cárdenas Valencia y aprobaron iniciar el trámite de pensión por muerte.

Al tratarse de un beneficio temporal, los trámites de herencia o donación que busquen los apoyos fiscales deberán realizarse dentro de la vigencia del programa, que concluye el 31 de diciembre.

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