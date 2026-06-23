La Feria San Juan del Río 2026 reúne a 3,500 personas en su primer día gratis

San Juan del Río, 23 de junio de 2026.- Más de 3,500 personas ingresaron sin costo al Centro Expositor durante el primer día de acceso gratuito a la Feria San Juan del Río 2026, el lunes 22 de junio, de acuerdo con el reporte de la administración municipal.
El esquema de cuatro días de acceso gratuito continúa el martes 23, el miércoles 24 y el lunes 29 de junio. En esas fechas se exentan la tarifa de 80 pesos del horario familiar y la de 150 pesos del horario de espectáculos estelares.
Durante la primera jornada, entre niñas, niños, jóvenes y adultos accedieron sin pago a los juegos mecánicos instalados en el recinto.
Visitantes recorren la zona de juegos mecánicos del Centro Expositor durante el primer día de acceso gratuito. rotativo.com.mx
Los asistentes pueden recorrer además la granjita, la zona gastronómica, con una oferta amplia de alimentos y antojitos, y el área comercial, en la que, según el municipio, se dio prioridad a comerciantes locales.
En el Jardín de la Familia opera también un carrusel gratuito para niños y adultos, de lunes a jueves de 14:00 a 22:00 horas y de viernes a domingo de 12:00 a 22:00 horas.
El miércoles 24 de junio concentra la programación más amplia: es el día de San Juan Bautista, santo patrono del municipio, y coincide con el 495 aniversario de la fundación de la ciudad.
Visitantes recorren la zona de juegos mecánicos del Centro Expositor durante el primer día de acceso gratuito. rotativo.com.mx
La jornada inicia con las mañanitas a las 7:00 horas en la Parroquia de San Juan Bautista, seguidas de una Sesión Solemne de Cabildo a las 9:00 horas en el Portal del Diezmo, danzas tradicionales a las 10:00 horas sobre la calle Hidalgo hasta el Jardín Fundadores, una guardia de honor de las autoridades municipales a las 10:45 horas y una misa solemne a las 12:00 horas.
Ese mismo día, a las 12:00 horas, se realizará la tradicional Charreada de Feria en el Lienzo Charro JESAR, sobre el camino La Estancia-La Llave.
Visitantes recorren la zona de juegos mecánicos del Centro Expositor durante el primer día de acceso gratuito rotativo.com.mx
El evento estelar será la presentación de la cantante Edith Márquez en el escenario del Jardín Independencia, que cerrará con el tradicional castillo y un espectáculo de pirotecnia. La feria, que el alcalde declaró lista en su recorrido previo a la apertura, se extiende hasta el 30 de junio.