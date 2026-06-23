La Feria San Juan del Río 2026 reúne a 3,500 personas en su primer día gratis

El acceso libre, que exenta las tarifas de 80 y 150 pesos, continúa el martes 23, miércoles 24 y lunes 29 de junio en el Centro Expositor.

sistentes hacen fila frente a juegos mecánicos en la Feria San Juan del Río 2026
  • Menores disfrutan de un juego mecánico durante una de las jornadas de la Feria San Juan del Río 2026.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 23, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 23 de junio de 2026.- Más de 3,500 personas ingresaron sin costo al Centro Expositor durante el primer día de acceso gratuito a la Feria San Juan del Río 2026, el lunes 22 de junio, de acuerdo con el reporte de la administración municipal.

El esquema de cuatro días de acceso gratuito continúa el martes 23, el miércoles 24 y el lunes 29 de junio. En esas fechas se exentan la tarifa de 80 pesos del horario familiar y la de 150 pesos del horario de espectáculos estelares.

Durante la primera jornada, entre niñas, niños, jóvenes y adultos accedieron sin pago a los juegos mecánicos instalados en el recinto.

sistentes hacen fila frente a juegos mec\u00e1nicos en la Feria San Juan del R\u00edo 2026 Visitantes recorren la zona de juegos mecánicos del Centro Expositor durante el primer día de acceso gratuito. rotativo.com.mx

Los asistentes pueden recorrer además la granjita, la zona gastronómica, con una oferta amplia de alimentos y antojitos, y el área comercial, en la que, según el municipio, se dio prioridad a comerciantes locales.

En el Jardín de la Familia opera también un carrusel gratuito para niños y adultos, de lunes a jueves de 14:00 a 22:00 horas y de viernes a domingo de 12:00 a 22:00 horas.

El miércoles 24 de junio concentra la programación más amplia: es el día de San Juan Bautista, santo patrono del municipio, y coincide con el 495 aniversario de la fundación de la ciudad.

sistentes hacen fila frente a juegos mec\u00e1nicos en la Feria San Juan del R\u00edo 2026 Visitantes recorren la zona de juegos mecánicos del Centro Expositor durante el primer día de acceso gratuito. rotativo.com.mx

La jornada inicia con las mañanitas a las 7:00 horas en la Parroquia de San Juan Bautista, seguidas de una Sesión Solemne de Cabildo a las 9:00 horas en el Portal del Diezmo, danzas tradicionales a las 10:00 horas sobre la calle Hidalgo hasta el Jardín Fundadores, una guardia de honor de las autoridades municipales a las 10:45 horas y una misa solemne a las 12:00 horas.

Ese mismo día, a las 12:00 horas, se realizará la tradicional Charreada de Feria en el Lienzo Charro JESAR, sobre el camino La Estancia-La Llave.

Asistentes hacen fila frente a juegos mec\u00e1nicos en la Feria San Juan del R\u00edo 2026 Visitantes recorren la zona de juegos mecánicos del Centro Expositor durante el primer día de acceso gratuito rotativo.com.mx

El evento estelar será la presentación de la cantante Edith Márquez en el escenario del Jardín Independencia, que cerrará con el tradicional castillo y un espectáculo de pirotecnia. La feria, que el alcalde declaró lista en su recorrido previo a la apertura, se extiende hasta el 30 de junio.

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