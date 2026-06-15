Presas de Querétaro operan al 39% de su capacidad en plena temporada de lluvias

San Juan del Río, 15 de junio de 2026.- Las presas que monitorea la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Querétaro almacenan en conjunto 81.13 millones de metros cúbicos, equivalentes a 39% de su capacidad total de 206.48 millones, de acuerdo con el reporte oficial de este 15 de junio. El nivel se ubica muy por debajo del registrado a inicios de marzo, cuando el sistema operaba a 61%.
La región hidrológica Lerma Santiago concentra 25.71 de 46.32 millones de m³ (56%), mientras que la región Pánuco, la de mayor capacidad, se ubica en 35% con 55.42 de 160.16 millones. El reporte de precipitaciones del día no registró lluvia en ninguna de las 11 estaciones de la entidad.
El dato más sensible está en la presa Constitución de 1917, en San Juan del Río, el embalse más grande del estado con capacidad de 66.08 millones de m³: opera a 11.7% con 7.72 millones almacenados. En el extremo, La Venta, en Pedro Escobedo, aparece sin agua, y Jesús María, en El Marqués, registra apenas 9.2%.
¿Cuáles presas de Querétaro tienen mejor y peor nivel?
En el nivel más alto figuran Colón (89.9%), Pirules en El Marqués (87.1%) y El Zapote, en el municipio de Querétaro (82.3%). En contraste, además de La Venta, Constitución de 1917 y Jesús María, permanecen bajas El Batán en Corregidora (20.5%), San Rafael en Huimilpan (19.1%) y La Llave en San Juan del Río (24.9%).
El contraste se da en plena temporada de lluvias, cuando los embalses suelen recuperar volumen por los escurrimientos. El acumulado anual más alto corresponde a Peñamiller, con 314.6 mm. La trayectoria descendente respecto al nivel de presas en marzo coincide con jornadas de intervalos de chubascos que aún no se reflejan en una recuperación general del almacenamiento.