Presas de Querétaro operan al 39% de su capacidad en plena temporada de lluvias

El sistema almacena 81.13 millones de metros cúbicos de 206.48; la presa Constitución de 1917 se mantiene en 11.7% y La Venta sin agua.

Cortina de la presa Constitución de 1917 en San Juan del Río con nivel reducido.

El sistema de presas de Querétaro almacena 81.13 de 206.48 millones de metros cúbicos al 15 de junio.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 15, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 15 de junio de 2026.- Las presas que monitorea la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Querétaro almacenan en conjunto 81.13 millones de metros cúbicos, equivalentes a 39% de su capacidad total de 206.48 millones, de acuerdo con el reporte oficial de este 15 de junio. El nivel se ubica muy por debajo del registrado a inicios de marzo, cuando el sistema operaba a 61%.

La región hidrológica Lerma Santiago concentra 25.71 de 46.32 millones de m³ (56%), mientras que la región Pánuco, la de mayor capacidad, se ubica en 35% con 55.42 de 160.16 millones. El reporte de precipitaciones del día no registró lluvia en ninguna de las 11 estaciones de la entidad.

El dato más sensible está en la presa Constitución de 1917, en San Juan del Río, el embalse más grande del estado con capacidad de 66.08 millones de m³: opera a 11.7% con 7.72 millones almacenados. En el extremo, La Venta, en Pedro Escobedo, aparece sin agua, y Jesús María, en El Marqués, registra apenas 9.2%.

¿Cuáles presas de Querétaro tienen mejor y peor nivel?

En el nivel más alto figuran Colón (89.9%), Pirules en El Marqués (87.1%) y El Zapote, en el municipio de Querétaro (82.3%). En contraste, además de La Venta, Constitución de 1917 y Jesús María, permanecen bajas El Batán en Corregidora (20.5%), San Rafael en Huimilpan (19.1%) y La Llave en San Juan del Río (24.9%).

El contraste se da en plena temporada de lluvias, cuando los embalses suelen recuperar volumen por los escurrimientos. El acumulado anual más alto corresponde a Peñamiller, con 314.6 mm. La trayectoria descendente respecto al nivel de presas en marzo coincide con jornadas de intervalos de chubascos que aún no se reflejan en una recuperación general del almacenamiento.

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