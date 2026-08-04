Detienen en Pedro Escobedo a hombre con orden de aprehensión por abigeato

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para definir su situación jurídica y continuar las investigaciones.

Hombre con las manos esposadas y el rostro cubierto por edición, custodiado por un policía estatal con chaleco táctico con la leyenda "POES, Defendiendo Querétaro", junto a una patrulla, durante un operativo por abigeato en San Fandila, Pedro Escobedo.

Elementos de la Policía Estatal detuvieron a un hombre con orden de aprehensión vigente por abigeato en San Fandila, Pedro Escobedo.

POES Querétaro
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Pedro Escobedo, 4 de agosto de 2026.- Un hombre con una orden de aprehensión vigente por el delito de abigeato fue detenido en la comunidad de San Fandila, municipio de Pedro Escobedo, informó la Policía Estatal (POES).

De acuerdo con el reporte oficial, la detención ocurrió durante trabajos focalizados realizados por elementos de la División Foránea IV en esa comunidad.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), instancia que definirá su situación jurídica y dará continuidad a las investigaciones correspondientes.

La corporación no detalló la fecha de emisión de la orden de aprehensión ni la autoridad judicial que la giró. Se presume la inocencia del detenido mientras no exista una resolución judicial firme en su contra.

seguridad sucesos criminalidad poes

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