Pedro Escobedo, 4 de agosto de 2026.- Un hombre con una orden de aprehensión vigente por el delito de abigeato fue detenido en la comunidad de San Fandila, municipio de Pedro Escobedo, informó la Policía Estatal (POES).
De acuerdo con el reporte oficial, la detención ocurrió durante trabajos focalizados realizados por elementos de la División Foránea IV en esa comunidad.
El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), instancia que definirá su situación jurídica y dará continuidad a las investigaciones correspondientes.
La corporación no detalló la fecha de emisión de la orden de aprehensión ni la autoridad judicial que la giró. Se presume la inocencia del detenido mientras no exista una resolución judicial firme en su contra.