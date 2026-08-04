Volcadura de tractocamión con rollos de acero deja un lesionado en Apodaca

El conductor fue atendido por Mi Ambulancia y trasladado al Hospital General de Zona No. 21 del IMSS tras el percance en la avenida Industrias y Miguel Alemán.

Personal de emergencia atiende volcadura de tractocamión con rollos de acero en la avenida Industrias y Miguel Alemán, Apodaca

Elementos de Protección Civil y servicios de emergencia atendieron la volcadura de un tractocamión sobre la avenida Industrias y Miguel Alemán, en Apodaca.

Protección Civil Nuevo León
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 04, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Apodaca, Nuevo León, 4 de agosto de 2026.- Un tractocamión con plataforma que transportaba dos rollos de acero volcó sobre la avenida Industrias y Miguel Alemán, en la colonia Parque Industrial Kronos, en el municipio de Apodaca.

El conductor de la unidad resultó lesionado. Personal de Mi Ambulancia le brindó atención prehospitalaria en el lugar y posteriormente fue trasladado al Hospital General de Zona No. 21 del IMSS para recibir atención médica, de acuerdo con Protección Civil Nuevo León.

Personal de emergencia atiende volcadura de tractocami\u00f3n con rollos de acero en la avenida Industrias y Miguel Alem\u00e1n, Apodaca Elementos de Protección Civil y servicios de emergencia atendieron la volcadura de un tractocamión sobre la avenida Industrias y Miguel Alemán, en Apodaca. Protección Civil Nuevo León

Tras las labores de atención al percance, los riesgos en el sitio fueron eliminados y la vialidad quedó a cargo de elementos de Tránsito Municipal.

En la atención de la emergencia participaron de manera coordinada Protección Civil Nuevo León, Protección Civil Apodaca, Mi Ambulancia, Cruz Roja Mexicana y Bomberos Nuevo León.

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