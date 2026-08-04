Apodaca, Nuevo León, 4 de agosto de 2026.- Un tractocamión con plataforma que transportaba dos rollos de acero volcó sobre la avenida Industrias y Miguel Alemán, en la colonia Parque Industrial Kronos, en el municipio de Apodaca.

El conductor de la unidad resultó lesionado. Personal de Mi Ambulancia le brindó atención prehospitalaria en el lugar y posteriormente fue trasladado al Hospital General de Zona No. 21 del IMSS para recibir atención médica, de acuerdo con Protección Civil Nuevo León.

Elementos de Protección Civil y servicios de emergencia atendieron la volcadura de un tractocamión sobre la avenida Industrias y Miguel Alemán, en Apodaca. Protección Civil Nuevo León

Tras las labores de atención al percance, los riesgos en el sitio fueron eliminados y la vialidad quedó a cargo de elementos de Tránsito Municipal.

En la atención de la emergencia participaron de manera coordinada Protección Civil Nuevo León, Protección Civil Apodaca, Mi Ambulancia, Cruz Roja Mexicana y Bomberos Nuevo León.