Detienen a tres por su presunta participación en un homicidio calificado en Cadereyta

Cadereyta, 23 de junio de 2026.- Tres hombres fueron detenidos como probables responsables del homicidio de una persona ocurrido el 21 de junio dentro de un domicilio en Cadereyta de Montes. La Policía de Investigación del Delito cumplimentó las órdenes de aprehensión libradas por un juez.
Los detenidos fueron identificados como Gilberto "N", alias "El Beto" o "Michoacano"; Juan Antonio "N", alias "El Shaggy"; y Juan Carlos "N", alias "El Chelas".
La Fiscalía General del Estado los señala como probables autores del delito de homicidio calificado, y permanecen bajo presunción de inocencia hasta que una autoridad judicial determine su responsabilidad.
De acuerdo con la investigación ministerial, la víctima presuntamente mantenía una relación de arrendamiento con al menos uno de los detenidos y existían adeudos derivados de la renta de un local comercial. La dependencia plantea ese vínculo como una línea de investigación, no como un hecho acreditado.
La Fiscalía expuso que la víctima habría sido agredida al interior de su domicilio, donde los señalados habrían usado armas blancas para causarle múltiples lesiones, además de acciones que derivaron en asfixia.
Estas versiones corresponden a los datos de prueba reunidos por la autoridad y aún deben acreditarse ante un juez.
La indagatoria incluyó el procesamiento del lugar, entrevistas a testigos, análisis periciales y labores de campo, así como el cateo de tres inmuebles en los que se aseguraron diversos indicios.
La detención se concretó con apoyo de la Policía Municipal de Cadereyta, que actuó como primer respondiente.
Los tres hombres fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, ante la que la Fiscalía formulará la imputación correspondiente y continuará con las diligencias para definir su situación jurídica.