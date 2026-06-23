Detienen a tres por su presunta participación en un homicidio calificado en Cadereyta

La Fiscalía cumplió las órdenes de aprehensión por un homicidio ocurrido el 21 de junio dentro de un domicilio en Cadereyta de Montes.

Ficha informativa de la Fiscalía de Querétaro con los rostros difuminados de tres detenidos por homicidio calificado en Cadereyta

La Fiscalía General del Estado de Querétaro difundió la detención de tres hombres señalados como probables responsables de un homicidio calificado en Cadereyta de Montes.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 23, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Cadereyta, 23 de junio de 2026.- Tres hombres fueron detenidos como probables responsables del homicidio de una persona ocurrido el 21 de junio dentro de un domicilio en Cadereyta de Montes. La Policía de Investigación del Delito cumplimentó las órdenes de aprehensión libradas por un juez.

Los detenidos fueron identificados como Gilberto "N", alias "El Beto" o "Michoacano"; Juan Antonio "N", alias "El Shaggy"; y Juan Carlos "N", alias "El Chelas".

La Fiscalía General del Estado los señala como probables autores del delito de homicidio calificado, y permanecen bajo presunción de inocencia hasta que una autoridad judicial determine su responsabilidad.

De acuerdo con la investigación ministerial, la víctima presuntamente mantenía una relación de arrendamiento con al menos uno de los detenidos y existían adeudos derivados de la renta de un local comercial. La dependencia plantea ese vínculo como una línea de investigación, no como un hecho acreditado.

La Fiscalía expuso que la víctima habría sido agredida al interior de su domicilio, donde los señalados habrían usado armas blancas para causarle múltiples lesiones, además de acciones que derivaron en asfixia.

Estas versiones corresponden a los datos de prueba reunidos por la autoridad y aún deben acreditarse ante un juez.

La indagatoria incluyó el procesamiento del lugar, entrevistas a testigos, análisis periciales y labores de campo, así como el cateo de tres inmuebles en los que se aseguraron diversos indicios.

La detención se concretó con apoyo de la Policía Municipal de Cadereyta, que actuó como primer respondiente.

Los tres hombres fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, ante la que la Fiscalía formulará la imputación correspondiente y continuará con las diligencias para definir su situación jurídica.

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