Vinculan a proceso a dos hombres por el robo de una escultura en el Puente de la Historia

La pieza de bronce con forma de niña fue sustraída de la zona centro; la Fiscalía obtuvo prisión preventiva justificada para los dos imputados.

Ficha informativa de la Fiscalía General del Estado de Querétaro con las fotografías de dos hombres con el rostro cubierto y la leyenda "En prisión, vinculados a proceso".

Joel "N", alias "El Seco", y Venancio "N", alias "El Choco", vinculados a proceso por robo calificado y daños calificados en agravio del Municipio de San Juan del Río. La Fiscalía del Estado los mantiene en prisión preventiva justificada mientras avanza la investigación. Se presume su inocencia hasta que una autoridad judicial declare su responsabilidad.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 23, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 23 Junio 2026.- Dos hombres permanecen en prisión preventiva tras ser vinculados a proceso por el presunto robo de una escultura de bronce instalada en el Puente de la Historia, en la zona centro de San Juan del Río, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGE).

Se trata de Joel "N", alias "El Seco", y Venancio "N", alias "El Choco", imputados por los delitos de robo calificado y daños calificados, en agravio del Municipio de San Juan del Río.

La escultura sustraída, con forma de niña, formaba parte del conjunto instalado en el puente, uno de los puntos más reconocidos del centro de la ciudad. El caso comenzó tras el reporte de autoridades municipales, que derivó en una investigación a cargo de personal ministerial, la Policía de Investigación del Delito y peritos de Servicios Periciales.

De acuerdo con la FGE, esos actos de investigación —entrevistas y análisis técnicos— permitieron establecer la probable participación de ambos y obtener órdenes de aprehensión en su contra.

Venancio "N" fue detenido el 24 de mayo de 2026 y vinculado a proceso al día siguiente, con prisión preventiva justificada como medida cautelar y un mes de plazo para la investigación complementaria.

Joel "N" fue detenido el 28 de mayo y vinculado a proceso el 29 de mayo, bajo la misma medida cautelar y con un plazo equivalente para concluir las indagatorias.

Ambos casos siguen en etapa de investigación complementaria, por lo que la situación jurídica definitiva de los imputados aún no está resuelta. Conforme a la presunción de inocencia, ninguno ha sido declarado responsable por una autoridad judicial.

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