San Juan del Río, 23 Junio 2026.- Dos hombres permanecen en prisión preventiva tras ser vinculados a proceso por el presunto robo de una escultura de bronce instalada en el Puente de la Historia, en la zona centro de San Juan del Río, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGE).
Se trata de Joel "N", alias "El Seco", y Venancio "N", alias "El Choco", imputados por los delitos de robo calificado y daños calificados, en agravio del Municipio de San Juan del Río.
La escultura sustraída, con forma de niña, formaba parte del conjunto instalado en el puente, uno de los puntos más reconocidos del centro de la ciudad. El caso comenzó tras el reporte de autoridades municipales, que derivó en una investigación a cargo de personal ministerial, la Policía de Investigación del Delito y peritos de Servicios Periciales.
De acuerdo con la FGE, esos actos de investigación —entrevistas y análisis técnicos— permitieron establecer la probable participación de ambos y obtener órdenes de aprehensión en su contra.
Venancio "N" fue detenido el 24 de mayo de 2026 y vinculado a proceso al día siguiente, con prisión preventiva justificada como medida cautelar y un mes de plazo para la investigación complementaria.
Joel "N" fue detenido el 28 de mayo y vinculado a proceso el 29 de mayo, bajo la misma medida cautelar y con un plazo equivalente para concluir las indagatorias.
Ambos casos siguen en etapa de investigación complementaria, por lo que la situación jurídica definitiva de los imputados aún no está resuelta. Conforme a la presunción de inocencia, ninguno ha sido declarado responsable por una autoridad judicial.