Chocan tres vehículos en la carretera 200 y dejan dos hospitalizados en Tequisquiapan

Bomberos Voluntarios, Protección Civil, Policía Municipal y Cruz Roja atendieron el percance a la altura del crucero a El Tejocote y La Fuente.

Automóvil sedán de color claro fuera de la vialidad, sobre una zona con vegetación junto a un canal, a la altura de la carretera 200.

Uno de los vehículos involucrados quedó fuera de la pista, en la zona a desnivel próxima a un canal, sobre la carretera 200, en Tequisquiapan.

Crédito: Bomberos Voluntarios de Tequisquiapan.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 22, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Tequisquiapan, 22 Junio 2026.- Tres vehículos chocaron y se salieron de la carretera 200, a la altura del crucero de acceso a las comunidades de El Tejocote y La Fuente, en un percance que dejó seis personas valoradas y dos trasladadas al hospital en código amarillo, en el municipio de Tequisquiapan.

Autom\u00f3vil sed\u00e1n de color claro fuera de la vialidad, sobre una zona con vegetaci\u00f3n junto a un canal, a la altura de la carretera 200. Uno de los vehículos involucrados quedó fuera de la pista, en la zona a desnivel próxima a un canal, sobre la carretera 200, en Tequisquiapan.Crédito: Bomberos Voluntarios de Tequisquiapan.

Las tres unidades terminaron fuera de la vialidad. Una camioneta cerrada, tipo familiar, de color negro, quedó con el frente destrozado tras estrellarse contra un árbol. Un automóvil sedán, de color arena, se desplazó hacia un canal pluvial, donde quedó volcado. Un tercer vehículo, también sedán, de color gris, se detuvo fuera de la pista, en una zona a desnivel del mismo canal.

Autom\u00f3vil sed\u00e1n de color claro fuera de la vialidad, sobre una zona con vegetaci\u00f3n junto a un canal, a la altura de la carretera 200. Uno de los vehículos involucrados quedó fuera de la pista, en la zona a desnivel próxima a un canal, sobre la carretera 200, en Tequisquiapan.Crédito: Bomberos Voluntarios de Tequisquiapan.

Bomberos Voluntarios de Tequisquiapan acudieron al sitio en coordinación con Protección Civil, Policía Municipal y Cruz Roja. Los cuerpos de emergencia realizaron labores de evaluación de riesgos y valoraron a las seis personas que viajaban en los tres vehículos.

Autom\u00f3vil sed\u00e1n de color claro fuera de la vialidad, sobre una zona con vegetaci\u00f3n junto a un canal, a la altura de la carretera 200. Uno de los vehículos involucrados quedó fuera de la pista, en la zona a desnivel próxima a un canal, sobre la carretera 200, en Tequisquiapan.Crédito: Bomberos Voluntarios de Tequisquiapan.

Dos de los ocupantes requirieron traslado a un hospital, clasificados en código amarillo, en una maniobra apoyada por los equipos de emergencia presentes en el lugar.

Otros accidentes recientes en la red carretera del municipio dejaron saldos más graves. En enero, un choque sobre la carretera federal 120 costó la vida a una mujer y dejó cuatro lesionados; en abril, un impacto frontal en la vía a Ezequiel Montes quedó grabado en video por otro conductor.

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