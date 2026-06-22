Tequisquiapan, 22 Junio 2026.- Tres vehículos chocaron y se salieron de la carretera 200, a la altura del crucero de acceso a las comunidades de El Tejocote y La Fuente, en un percance que dejó seis personas valoradas y dos trasladadas al hospital en código amarillo, en el municipio de Tequisquiapan.
Uno de los vehículos involucrados quedó fuera de la pista, en la zona a desnivel próxima a un canal, sobre la carretera 200, en Tequisquiapan.Crédito: Bomberos Voluntarios de Tequisquiapan.
Las tres unidades terminaron fuera de la vialidad. Una camioneta cerrada, tipo familiar, de color negro, quedó con el frente destrozado tras estrellarse contra un árbol. Un automóvil sedán, de color arena, se desplazó hacia un canal pluvial, donde quedó volcado. Un tercer vehículo, también sedán, de color gris, se detuvo fuera de la pista, en una zona a desnivel del mismo canal.
Uno de los vehículos involucrados quedó fuera de la pista, en la zona a desnivel próxima a un canal, sobre la carretera 200, en Tequisquiapan.Crédito: Bomberos Voluntarios de Tequisquiapan.
Bomberos Voluntarios de Tequisquiapan acudieron al sitio en coordinación con Protección Civil, Policía Municipal y Cruz Roja. Los cuerpos de emergencia realizaron labores de evaluación de riesgos y valoraron a las seis personas que viajaban en los tres vehículos.
Uno de los vehículos involucrados quedó fuera de la pista, en la zona a desnivel próxima a un canal, sobre la carretera 200, en Tequisquiapan.Crédito: Bomberos Voluntarios de Tequisquiapan.
Dos de los ocupantes requirieron traslado a un hospital, clasificados en código amarillo, en una maniobra apoyada por los equipos de emergencia presentes en el lugar.
Otros accidentes recientes en la red carretera del municipio dejaron saldos más graves. En enero, un choque sobre la carretera federal 120 costó la vida a una mujer y dejó cuatro lesionados; en abril, un impacto frontal en la vía a Ezequiel Montes quedó grabado en video por otro conductor.