Gallos Blancos y CIMA donan 100 mochilas y 100 despensas para niños del SEDIF

Querétaro, 23 de junio de 2026.- El Club Gallos Blancos y el grupo CIMA entregaron 100 mochilas y 100 despensas al Sistema Estatal DIF (SEDIF), un donativo destinado a las niñas y los niños albergados en el Centro de Asistencia Social (CAS) Carmelita Ballesteros, quienes el próximo mes participarán en un curso de verano.
El procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del SEDIF, Manuel Hernández Rodríguez, recibió el apoyo a nombre de la presidenta del organismo, Car Herrera de Kuri.
Una integrante del grupo CIMA interviene durante el acto de entrega del donativo al Sistema Estatal DIF rotativo.com.mx
El gerente de Responsabilidad Social del Club Querétaro, Emmanuel Macías Olvera, y la coordinadora Administrativa de CIMA, Arleth Vidales, señalaron que con esta acción suman esfuerzos con el SEDIF y refrendaron, según informó la dependencia, su trabajo en iniciativas de inclusión, nutrición y entrega de alimentos en comunidades marginadas, además de acciones de salud, bienestar y desarrollo deportivo.
Hernández Rodríguez subrayó el componente de difusión social de la colaboración: “CIMA y Gallos Blancos también difunden a través de sus propios jugadores, corporativo y aficionados, que hay una colaboración institucional y que además de compartir el tema del deporte, se preocupan por la población vulnerable”.
Emmanuel Macías Olvera, gerente de Responsabilidad Social del Club Querétaro, en el encuentro por la entrega del donativo de Gallos Blancos y CIMA al Sistema Estatal DIF. rotativo.com.mx
En el acto participaron la coordinadora del CAS Carmelita Ballesteros, Perla Angélica González; la gerente Senior de Servicios para Socios Comerciales del Club Querétaro, María Fernanda Valverde; y la coordinadora de Comunicación Social de CIMA, Siomara Carrillo, además de personas beneficiarias del programa.
El donativo quedará disponible para los menores del centro de asistencia de cara a las actividades del curso de verano que iniciará el próximo mes.