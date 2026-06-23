Gallos Blancos y CIMA donan 100 mochilas y 100 despensas para niños del SEDIF

El paquete, entregado por directivos del club y del grupo CIMA, se destinará a la niñez del Centro de Asistencia Social Carmelita Ballesteros.

Emmanuel Macías Olvera, del Club Querétaro, durante la reunión por el donativo al SEDIF Querétaro.

Emmanuel Macías Olvera, gerente de Responsabilidad Social del Club Querétaro, en el encuentro por la entrega del donativo de Gallos Blancos y CIMA al Sistema Estatal DIF.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 23, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 23 de junio de 2026.- El Club Gallos Blancos y el grupo CIMA entregaron 100 mochilas y 100 despensas al Sistema Estatal DIF (SEDIF), un donativo destinado a las niñas y los niños albergados en el Centro de Asistencia Social (CAS) Carmelita Ballesteros, quienes el próximo mes participarán en un curso de verano.

El procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del SEDIF, Manuel Hernández Rodríguez, recibió el apoyo a nombre de la presidenta del organismo, Car Herrera de Kuri.

Integrante de CIMA habla durante la entrega del donativo al SEDIF Quer\u00e9taro. Una integrante del grupo CIMA interviene durante el acto de entrega del donativo al Sistema Estatal DIF rotativo.com.mx

El gerente de Responsabilidad Social del Club Querétaro, Emmanuel Macías Olvera, y la coordinadora Administrativa de CIMA, Arleth Vidales, señalaron que con esta acción suman esfuerzos con el SEDIF y refrendaron, según informó la dependencia, su trabajo en iniciativas de inclusión, nutrición y entrega de alimentos en comunidades marginadas, además de acciones de salud, bienestar y desarrollo deportivo.

Hernández Rodríguez subrayó el componente de difusión social de la colaboración: “CIMA y Gallos Blancos también difunden a través de sus propios jugadores, corporativo y aficionados, que hay una colaboración institucional y que además de compartir el tema del deporte, se preocupan por la población vulnerable”.

Emmanuel Mac\u00edas Olvera, del Club Quer\u00e9taro, durante la reuni\u00f3n por el donativo al SEDIF Quer\u00e9taro. Emmanuel Macías Olvera, gerente de Responsabilidad Social del Club Querétaro, en el encuentro por la entrega del donativo de Gallos Blancos y CIMA al Sistema Estatal DIF. rotativo.com.mx

En el acto participaron la coordinadora del CAS Carmelita Ballesteros, Perla Angélica González; la gerente Senior de Servicios para Socios Comerciales del Club Querétaro, María Fernanda Valverde; y la coordinadora de Comunicación Social de CIMA, Siomara Carrillo, además de personas beneficiarias del programa.

El donativo quedará disponible para los menores del centro de asistencia de cara a las actividades del curso de verano que iniciará el próximo mes.

gobiernodeportessedifinfancia

Reciente

El fiscal Víctor Antonio De Jesús Hernández acompañado de dos funcionarias municipales ante el emblema de la Fiscalía General del Estado de Querétaro
Editorial

Cadereyta de Montes y la Fiscalía estatal coordinan acciones de seguridad y justicia

El encuentro, dentro de la estrategia Sinergia por Querétaro, abordó la procuración de justicia y la atención a las necesidades del municipio.

Ficha informativa de la Fiscalía de Querétaro con los rostros difuminados de tres detenidos por homicidio calificado en Cadereyta
Querétaro

Detienen a tres por su presunta participación en un homicidio calificado en Cadereyta

La Fiscalía cumplió las órdenes de aprehensión por un homicidio ocurrido el 21 de junio dentro de un domicilio en Cadereyta de Montes.

Participante en una sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Querétaro durante una transmisión por videoconferencia
Querétaro

Querétaro dará beneficios fiscales para heredar y donar inmuebles hasta diciembre

Estará vigente del 1 de julio al 31 de diciembre de 2026 y aplica en Traslado de Dominio, Predial y recargos.

Teléfono celular muestra un mensaje de error de conexión con los íconos de Facebook e Instagram.
México

Falla global de Meta deja sin servicio a WhatsApp, Facebook e Instagram

Usuarios en México y otros países no pueden iniciar sesión, enviar mensajes ni cargar el feed; Meta aún no explica la causa