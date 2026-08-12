México, 12 de agosto de 2026.- México se convertirá del 7 al 9 de septiembre en la primera sede latinoamericana del Congreso Mundial de Turismo Deportivo (World Sports Tourism Congress, WSTC) organizado por ONU Turismo.

El encuentro se realizará en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México y reunirá, según datos de la convocatoria, a aproximadamente 500 participantes de más de 20 países, incluidos gobiernos, organismos internacionales, federaciones deportivas y empresas del sector.

Desde su creación en 2021, el congreso se había celebrado exclusivamente en Europa. El anuncio fue presentado por la Secretaría de Turismo del Gobierno de México (Sectur) y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), en coordinación con la Red de Miembros Afiliados de ONU Turismo, en conferencia de prensa en el Museo del Telégrafo de la capital.

La secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, atribuyó la designación a la capacidad del país para organizar eventos de escala internacional y señaló que el congreso servirá para intercambiar experiencias e identificar nuevas oportunidades en el segmento.

Precisó que uno de cada diez turistas que visita México lo hace por un evento deportivo y que ese sector representa 10 por ciento del PIB turístico nacional, registra un crecimiento de 25 por ciento anual y genera más de 65 mil millones de pesos.

El programa del congreso incluirá sesiones plenarias, conversaciones con figuras del deporte, talleres y visitas técnicas. Entre los participantes confirmados figuran María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano; Rommel Pacheco, presidente de la CONADE; representantes de River Plate, y autoridades turísticas de México y otros países. También se analizará el legado de la Copa del Mundo 2026 en términos de inversión, sostenibilidad e infraestructura.

Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de Concanaco Servytur, señaló que el objetivo es que el evento genere vínculos entre cámaras de comercio, hoteles, restaurantes, transporte y servicios, de modo que la afluencia de visitantes por eventos deportivos se convierta en oportunidades concretas para las empresas y comunidades locales.

Ion Vîlcu, director del Departamento de Miembros Afiliados y Colaboración Público-Privada de ONU Turismo, indicó que el segmento atraviesa una transformación: los eventos deportivos ya no se entienden solo como competencias para espectadores, sino como plataformas de inversión y desarrollo de destinos.

En ese marco, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de San Juan del Río señaló que impulsará acciones de promoción, difusión y capacitación en materia de turismo deportivo para acercar información al sector empresarial local sobre las oportunidades que este segmento representa.