Más de 350 adultos mayores compiten en seis disciplinas en El Pueblito

La Unidad Deportiva de El Pueblito fue sede del evento organizado por el Sistema Estatal DIF con participantes de municipios y grupos independientes de Querétaro.

Adultos mayores participan en el Encuentro Deportivo Estatal 2026 en la Unidad Deportiva de El Pueblito, Corregidora

Más de 350 competidores de municipios de Querétaro disputaron seis disciplinas en la sede de El Pueblito durante el Mes de las Personas Adultas Mayores.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 12, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Corregidora, 12 de agosto de 2026.- La Unidad Deportiva de El Pueblito fue sede del Encuentro Deportivo Estatal del Adulto Mayor 2026, en el que más de 350 competidores provenientes de distintos municipios y grupos independientes de la entidad midieron sus habilidades en seis disciplinas: caminata, carrera, cachibol, natación, dominó y ajedrez.

El evento fue organizado por el Sistema Estatal DIF en el marco del Mes de las Personas Adultas Mayores. La presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF de Corregidora, Gaby Trápala, acudió a la inauguración en representación del alcalde Chepe Guerrero y reconoció el espíritu deportivo de los participantes como ejemplo intergeneracional.

"La edad nunca debe ser una barrera para seguir participando, aprendiendo, compartiendo y disfrutando la vida", señaló Trápala, quien reiteró el compromiso del Gobierno Municipal de Corregidora de impulsar actividades que contribuyan a la calidad de vida de los adultos mayores de la demarcación.

En representación de la presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Car Herrera de Kuri, el director general de ese organismo, Oscar Niembro, subrayó que las acciones del Gobierno del Estado buscan combatir la discriminación por razón de edad y fomentar el envejecimiento activo. "Los queremos autónomos y autosuficientes", señaló.

Al acto inaugural asistieron también la procuradora de Atención y Protección Integral de Personas Adultas Mayores del DIF Estatal, Paola Fernández; el jefe del Departamento de Calidad para el Deporte del INDEREQ, Gerardo Dorantes; la coordinadora de Desarrollo Integral de Personas Adultas Mayores del DIF Estatal, María del Pilar Rivera; el director general del Sistema Municipal DIF de Corregidora, Francisco Castro, y representantes de los sistemas municipales DIF del estado.

gobierno adultos mayores deportes corregidora

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