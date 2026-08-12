Corregidora, 12 de agosto de 2026.- La Unidad Deportiva de El Pueblito fue sede del Encuentro Deportivo Estatal del Adulto Mayor 2026, en el que más de 350 competidores provenientes de distintos municipios y grupos independientes de la entidad midieron sus habilidades en seis disciplinas: caminata, carrera, cachibol, natación, dominó y ajedrez.
El evento fue organizado por el Sistema Estatal DIF en el marco del Mes de las Personas Adultas Mayores. La presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF de Corregidora, Gaby Trápala, acudió a la inauguración en representación del alcalde Chepe Guerrero y reconoció el espíritu deportivo de los participantes como ejemplo intergeneracional.
"La edad nunca debe ser una barrera para seguir participando, aprendiendo, compartiendo y disfrutando la vida", señaló Trápala, quien reiteró el compromiso del Gobierno Municipal de Corregidora de impulsar actividades que contribuyan a la calidad de vida de los adultos mayores de la demarcación.
En representación de la presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Car Herrera de Kuri, el director general de ese organismo, Oscar Niembro, subrayó que las acciones del Gobierno del Estado buscan combatir la discriminación por razón de edad y fomentar el envejecimiento activo. "Los queremos autónomos y autosuficientes", señaló.
Al acto inaugural asistieron también la procuradora de Atención y Protección Integral de Personas Adultas Mayores del DIF Estatal, Paola Fernández; el jefe del Departamento de Calidad para el Deporte del INDEREQ, Gerardo Dorantes; la coordinadora de Desarrollo Integral de Personas Adultas Mayores del DIF Estatal, María del Pilar Rivera; el director general del Sistema Municipal DIF de Corregidora, Francisco Castro, y representantes de los sistemas municipales DIF del estado.