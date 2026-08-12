Malu Trevejo lanza "No Se Olvida", sencillo de urbano electrónico con ritmos tropicales

Con más de 40 millones de seguidores en redes, la artista apuesta por una fusión de sonidos caribeños y producción electrónica que sigue a su versión de "La Vida Es Un Carnaval".

Malu Trevejo en presentación con micrófono, lanzamiento de "No Se Olvida"

Malu Trevejo presenta "No Se Olvida", sencillo que mezcla urbano electrónico y ritmos tropicales.

Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 12, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

Miami, Florida, 12 de agosto de 2026.- Malu Trevejo presentó "No Se Olvida", su nuevo sencillo, según informó su representación. La canción combina producción de urbano electrónico con ritmos tropicales y caribeños.

De acuerdo con el comunicado de su equipo, la base rítmica de la canción mezcla sonidos tropicales con elementos electrónicos, y su propuesta busca conectar la tradición musical caribeña con una producción orientada a nuevas generaciones de oyentes.

El lanzamiento llega después de que Trevejo publicara su versión de "La Vida Es Un Carnaval", con la que rindió homenaje al repertorio de la música latina.

La cantante, nacida en Cuba y radicada en Estados Unidos, cuenta con más de 40 millones de seguidores en sus redes sociales, lo que la ubica entre las artistas latinas con mayor comunidad digital de su generación.

espectaculos famosos

Reciente

Festival de Hongos Comestibles en Teolocholco, Tlaxcala, agosto de 2026
México

Teolocholco celebra su 3er Festival de Hongos Comestibles con propuesta de patrimonio gastronómico

El encuentro suma conservación del bosque, gastronomía indígena y un cabildo abierto para declarar el merengue con pulque como Patrimonio Gastronómico Municipal.

Arte editorial sobre el Congreso Mundial de Turismo Deportivo 2026, primera sede latinoamericana del evento de ONU Turismo
México

México albergará por primera vez en América el Congreso Mundial de Turismo Deportivo de ONU Turismo

El 4° World Sports Tourism Congress se celebrará del 7 al 9 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez; el turismo deportivo genera más de 65 mil millones de pesos en el país.

El diputado Edgar Inzunza Ballesteros, presidente de la Comisión de Juventud y Deporte del Congreso de Querétaro, plantea llevar la política deportiva a comunidades y municipios del estado.
Legislatura

Diputado Inzunza: la política de juventud y deporte debe llegar a las comunidades

El presidente de la Comisión de Juventud y Deporte del Congreso local plantea articular deporte, educación, empleo y prevención en todos los municipios del estado.

Adultos mayores participan en el Encuentro Deportivo Estatal 2026 en la Unidad Deportiva de El Pueblito, Corregidora
Corregidora

Más de 350 adultos mayores compiten en seis disciplinas en El Pueblito

La Unidad Deportiva de El Pueblito fue sede del evento organizado por el Sistema Estatal DIF con participantes de municipios y grupos independientes de Querétaro.