Miami, Florida, 12 de agosto de 2026.- Malu Trevejo presentó "No Se Olvida", su nuevo sencillo, según informó su representación. La canción combina producción de urbano electrónico con ritmos tropicales y caribeños.

De acuerdo con el comunicado de su equipo, la base rítmica de la canción mezcla sonidos tropicales con elementos electrónicos, y su propuesta busca conectar la tradición musical caribeña con una producción orientada a nuevas generaciones de oyentes.

El lanzamiento llega después de que Trevejo publicara su versión de "La Vida Es Un Carnaval", con la que rindió homenaje al repertorio de la música latina.

La cantante, nacida en Cuba y radicada en Estados Unidos, cuenta con más de 40 millones de seguidores en sus redes sociales, lo que la ubica entre las artistas latinas con mayor comunidad digital de su generación.