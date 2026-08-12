Querétaro, 12 de agosto de 2026.- La política de juventud y deporte debe abandonar los escritorios y llegar directamente a las comunidades y municipios del estado. Así lo planteó el diputado local Edgar Inzunza Ballesteros, presidente de la Comisión de Juventud del Congreso del Estado, quien sostuvo que atender a las nuevas generaciones exige una estrategia que vaya más allá del ámbito deportivo.
"Si queremos jóvenes alejados de la violencia y las adicciones, tenemos que ofrecerles alternativas. Educación, deporte, cultura, capacitación y empleo tienen que formar parte de una misma estrategia", afirmó el legislador.
Inzunza Ballesteros señaló que el deporte puede funcionar como herramienta de prevención, convivencia y generación de oportunidades, particularmente cuando se acerca a colonias, barrios y comunidades. En ese sentido, planteó fortalecer una política deportiva que contemple la recuperación de espacios públicos, torneos comunitarios, escuelas deportivas y detección de talentos, así como mayores oportunidades para el deporte femenil, el deporte adaptado y disciplinas con menor desarrollo.
"Queremos que un niño de una comunidad tenga las mismas posibilidades de descubrir su talento que un niño que vive en una zona urbana. Queremos canchas dignas, entrenadores, torneos y oportunidades", expresó.
El diputado consideró que la celebración de la Copa Mundial de la FIFA en México y el camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 representan una oportunidad para generar un legado deportivo en Querétaro que trascienda los grandes eventos.
Desde la comisión que preside, adelantó que promoverá el diálogo con jóvenes, deportistas, entrenadores, clubes, asociaciones, instituciones educativas y autoridades municipales para identificar necesidades y construir una agenda con resultados medibles en cada municipio.
"Los jóvenes no son el futuro; son el presente de Querétaro. Nuestra responsabilidad es abrirles caminos, generar oportunidades y darles espacios para demostrar todo lo que pueden hacer", afirmó Inzunza Ballesteros.
El legislador concluyó que Querétaro debe construir una política propia de juventud y deporte con presencia territorial. "Tenemos que pasar de los discursos a las oportunidades; de los escritorios a las comunidades y de las buenas intenciones a los resultados", sostuvo.