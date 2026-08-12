Diputado Inzunza: la política de juventud y deporte debe llegar a las comunidades

El presidente de la Comisión de Juventud y Deporte del Congreso local plantea articular deporte, educación, empleo y prevención en todos los municipios del estado.

El diputado Edgar Inzunza Ballesteros, presidente de la Comisión de Juventud y Deporte del Congreso de Querétaro, plantea llevar la política deportiva a comunidades y municipios del estado.

Inzunza Ballesteros preside la Comisión de Juventud y Deporte del Congreso del Estado e impulsa una agenda que vincule deporte, educación, empleo y prevención en todos los municipios de Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 12, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 12 de agosto de 2026.- La política de juventud y deporte debe abandonar los escritorios y llegar directamente a las comunidades y municipios del estado. Así lo planteó el diputado local Edgar Inzunza Ballesteros, presidente de la Comisión de Juventud del Congreso del Estado, quien sostuvo que atender a las nuevas generaciones exige una estrategia que vaya más allá del ámbito deportivo.

"Si queremos jóvenes alejados de la violencia y las adicciones, tenemos que ofrecerles alternativas. Educación, deporte, cultura, capacitación y empleo tienen que formar parte de una misma estrategia", afirmó el legislador.

Inzunza Ballesteros señaló que el deporte puede funcionar como herramienta de prevención, convivencia y generación de oportunidades, particularmente cuando se acerca a colonias, barrios y comunidades. En ese sentido, planteó fortalecer una política deportiva que contemple la recuperación de espacios públicos, torneos comunitarios, escuelas deportivas y detección de talentos, así como mayores oportunidades para el deporte femenil, el deporte adaptado y disciplinas con menor desarrollo.

"Queremos que un niño de una comunidad tenga las mismas posibilidades de descubrir su talento que un niño que vive en una zona urbana. Queremos canchas dignas, entrenadores, torneos y oportunidades", expresó.

El diputado consideró que la celebración de la Copa Mundial de la FIFA en México y el camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 representan una oportunidad para generar un legado deportivo en Querétaro que trascienda los grandes eventos.

Desde la comisión que preside, adelantó que promoverá el diálogo con jóvenes, deportistas, entrenadores, clubes, asociaciones, instituciones educativas y autoridades municipales para identificar necesidades y construir una agenda con resultados medibles en cada municipio.

"Los jóvenes no son el futuro; son el presente de Querétaro. Nuestra responsabilidad es abrirles caminos, generar oportunidades y darles espacios para demostrar todo lo que pueden hacer", afirmó Inzunza Ballesteros.

El legislador concluyó que Querétaro debe construir una política propia de juventud y deporte con presencia territorial. "Tenemos que pasar de los discursos a las oportunidades; de los escritorios a las comunidades y de las buenas intenciones a los resultados", sostuvo.

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