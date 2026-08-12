Este viernes, sábado y domingo se llevará a cabo la "Feria del Regreso a Clases" en la Deportiva del Pueblito, al lado del CAM. Además de útiles escolares, habrá tablets y opciones de crédito a la palabra para pagos de inscripción y colegiatura. Esto, debido a la alianza estratégica entre el municipio de Corregidora, que preside Chepe Guerrero, y la Cámara de Comercio de Querétaro, donde Germán Borja y René Loya han reunido voluntades en beneficio de los padres de familia de la zona metropolitana. Los horarios de atención son de las 9:00 de la mañana a las 6:00 de la tarde, por lo que no hay pretexto para aprovechar los buenos descuentos.

Ayer, el excandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynez, estuvo de gira por Querétaro, incluso se dio el tiempo de dar el banderazo al "Ospitalario". Pero quizá si le hubieran dicho un pequeño detalle, se le borraría la sonrisa. Bueno, pues resulta que la pareja política de Paul Ospital, el expriyista Toño Macías, lo compró en 2012 con prerrogativas públicas del Congreso, hecho señalado, tras lo cual terminó abandonado años en Colón. Al menos hasta julio de este año, donde el viejo "Diputamóvil" tricolor fue chaineado, rotulado y transformado en el "Ospitalario". Y aquí pregunto: ¿cómo un vehículo comprado con recurso público terminó como propiedad de un particular?

Y hablando de la LXI Legislatura del Estado, propios y extraños aún están conmocionados por la renuncia de la ahora diputada expetista y su intención de incorporarse a Morena. Mire, nomás no lo comente. Primeramente, porque la Cuatro T pierde un espacio: el del PT en la selecta Junta de Concertación Política (JUCOPO). Segundo, por la manera en que ahora se tomará el manejo de prerrogativas (que son de los partidos). Pero la que causa más inquietud a algunos es su integración a la fracción de Morena, que aún depende del visto bueno de la comisión nacional de afiliación y la resolución de las observaciones del municipio de Tequisquiapan.

El "Niño Gobernador" Felifer Macías cumple una promesa más como alcalde de la capital, pues atendiendo las demandas ciudadanas, además de revocar la enajenación de doce predios, se comprometió a que a partir del mes de agosto del presente y en todas las sesiones de Cabildo se declararían zonas de preservación ecológica. Bueno, pues le cuento, porque usted no está para saberlo pero yo sí estoy aquí para contárselo. Resulta y resalta que en la sesión del ayuntamiento del martes, se aprobó la donación al Fideicomiso para el Ambiente "FIQMA" de 43.5 hectáreas para reserva natural.

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Derivado de publicaciones recientes relacionadas con la Ley Alberto, en las que se habla de denuncias falsas, es importante precisar que el Colectivo de Equidad y Justicia, encabezado por Clara Aguayo, no es la autora de la iniciativa con proyecto de decreto presentada ante la Oficialía de Partes del Congreso de Querétaro el pasado abril, relativa a denuncias de hechos falsos, fabricación de culpables, presunción de inocencia, suicidios y sus agravantes. Es resultado de más de seis años de investigación y estudio, creado por MUVAC y LaVida Bella.

El reportero de investigación y colaborador de los lunes del "Periódico de Querétaro" Plaza de Armas, Gildo Garza, dio a conocer en "Cambio" nuevos audios sobre la intención de la gobernadora Marina del Pilar de lograr un acuerdo para pasar de "sospechosa" a testigo protegido. Marina y Morena están contra la pared: por un lado, fuentes de inteligencia presumen que muy posiblemente hay un segundo audio con nombres, lo que elevaría la tensión en Palacio Nacional, ya de por sí complicada con la protección al presunto narcogobernador Rocha Moya. Por otro lado, los "gringos" no pagan por lo que ya saben.

La reunión de los ocho aspirantes de Morena con su líder nacional Ariadna Montiel y Citlali Hernández es literalmente lo que parece: son los que aprobaron el primer filtro de idoneidad. Aunque alguien más intentó de último momento convencer a Mario Delgado de ser incluido, a los dos los mandaron lejos; la decisión ya estaba tomada. Ángel Balderas (padrón por VPG), Luis Humberto Fernández, Gilberto Herrera, Pueblito Rangel, Beatriz Robles, Santiago Nieto, Astrid Ortega y Laura Polo. A todos se les pidió unidad, sea quien sea la candidata o candidato. Y curiosamente, del "partido" que sea.

Para la Cuatro T no habrá otra oportunidad tan buena para llegar a la gubernatura de Querétaro. Morena ha cumplido con su acuerdo con PT y Verde. Los tiempos marcan que, pasando el informe de Claudia Sheinbaum, se darán a conocer los nombres de los cinco morenistas que se medirán con Ricardo Astudillo —del partido que sea— que ya los espera tras el segundo filtro para definir el hexagonal final. Sin embargo, aunque en Morena son parejos, hay unos más que otros: Luis Humberto Fernández, Bety Robles y Santiago Nieto se quedaron un día más en la Ciudad de México para otra reunión del CEN.

PD: Por cierto, la líder nacional de Morena, Ariadna Montiel, pelusea a sus propios candidatos morenistas de Querétaro, todo por darle un trato especial y distinguido al guanajuatense y recién avecindado en Querétaro, Jhonatan Noé Vega, con foto y todo. Sin hablar del privilegio de granjearse al Delegado del Bienestar, también guanajuatense. Lo querrán socorrer para imponerlo de candidato a algo, quién sabe.

PD2: El municipio de Corregidora, que cuenta con uno de los índices de mayor escolaridad en México, podría convertirse en muy poco tiempo en el primer municipio de todo el país en lograr algo histórico. Pero eso que Chepe Guerrero se lo cuente.

PD3: A pregunta expresa del de la voz, sobre el tema de la denuncia pública de la familia Urquiza sobre un supuesto despojo por parte de Pancho Domínguez, el fiscal del estado fue claro al señalar que se trata de un conflicto al interior de la misma familia. Como cambian los tiempos: antes se peleaba en Navidad por el terreno de la abuelita, hoy se demandan.