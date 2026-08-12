Colón, Querétaro, 12 de agosto de 2026.- La Secretaría del Trabajo clausuró los cursos de Elaboración de Piñatas, impartido en la comunidad de La Esperanza, y de Estilismo, desarrollado en San Ildefonso, ambos en el municipio de Colón. La titular de la dependencia, Liliana San Martín Castillo, reconoció el esfuerzo de las participantes y destacó la importancia de llevar la capacitación directamente a las comunidades donde viven las mujeres.
"Seguimos recorriendo Querétaro porque queremos que las oportunidades lleguen hasta donde están las mujeres, cerca de sus familias y de sus comunidades", dijo San Martín Castillo durante la ceremonia.
Los cursos forman parte de Capacitación para el Autoempleo, subprograma del Programa Estatal de Empleo. De acuerdo con San Martín Castillo, la meta de 2026 es capacitar a mil 500 mujeres en los 18 municipios del estado con talleres que respondan a las necesidades de cada localidad.
Participantes recibieron reconocimientos al concluir los cursos de Capacitación para el Autoempleo en Colón, donde se impartieron talleres de Elaboración de Piñatas y Estilismo en las comunidades de La Esperanza y San Ildefonso. rotativo.com.mx
La secretaria señaló que detrás de cada trabajo realizado por las participantes hay horas de aprendizaje y dedicación, y que cada habilidad adquirida puede convertirse en una fuente de ingreso o en el arranque de un proyecto propio. Entre los antecedentes del programa, la dependencia ha capacitado a mujeres en talleres similares en distintos municipios del estado en distintos ciclos.
San Martín Castillo reiteró que continuará recorriendo el estado para escuchar directamente a las mujeres y acercar programas orientados a fortalecer su autonomía económica. En 2025 el programa llegó a San Juan del Río, donde se capacitó a 481 mujeres en 41 talleres distribuidos en toda la entidad.