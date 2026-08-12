Clausura Secretaría del Trabajo cursos de piñatas y estilismo en Colón

La dependencia tiene la meta de capacitar a mil 500 mujeres en los 18 municipios del estado durante 2026.

Liliana San Martín Castillo posa junto a una participante durante la clausura de los cursos de Capacitación para el Autoempleo en Colón, Querétaro.

La secretaria del Trabajo, Liliana San Martín Castillo, participó en la clausura de los cursos de Capacitación para el Autoempleo impartidos a mujeres de comunidades del municipio de Colón.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 12, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Colón, Querétaro, 12 de agosto de 2026.- La Secretaría del Trabajo clausuró los cursos de Elaboración de Piñatas, impartido en la comunidad de La Esperanza, y de Estilismo, desarrollado en San Ildefonso, ambos en el municipio de Colón. La titular de la dependencia, Liliana San Martín Castillo, reconoció el esfuerzo de las participantes y destacó la importancia de llevar la capacitación directamente a las comunidades donde viven las mujeres.

"Seguimos recorriendo Querétaro porque queremos que las oportunidades lleguen hasta donde están las mujeres, cerca de sus familias y de sus comunidades", dijo San Martín Castillo durante la ceremonia.

Los cursos forman parte de Capacitación para el Autoempleo, subprograma del Programa Estatal de Empleo. De acuerdo con San Martín Castillo, la meta de 2026 es capacitar a mil 500 mujeres en los 18 municipios del estado con talleres que respondan a las necesidades de cada localidad.

Mujeres muestran sus reconocimientos durante la clausura de cursos de autoempleo en Col\u00f3n; al fondo se observan pi\u00f1atas elaboradas por las participantes. Participantes recibieron reconocimientos al concluir los cursos de Capacitación para el Autoempleo en Colón, donde se impartieron talleres de Elaboración de Piñatas y Estilismo en las comunidades de La Esperanza y San Ildefonso. rotativo.com.mx

La secretaria señaló que detrás de cada trabajo realizado por las participantes hay horas de aprendizaje y dedicación, y que cada habilidad adquirida puede convertirse en una fuente de ingreso o en el arranque de un proyecto propio. Entre los antecedentes del programa, la dependencia ha capacitado a mujeres en talleres similares en distintos municipios del estado en distintos ciclos.

San Martín Castillo reiteró que continuará recorriendo el estado para escuchar directamente a las mujeres y acercar programas orientados a fortalecer su autonomía económica. En 2025 el programa llegó a San Juan del Río, donde se capacitó a 481 mujeres en 41 talleres distribuidos en toda la entidad.

colon gobierno secretaría del trabajo

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