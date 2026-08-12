Teolocholco celebra su 3er Festival de Hongos Comestibles con propuesta de patrimonio gastronómico

El encuentro suma conservación del bosque, gastronomía indígena y un cabildo abierto para declarar el merengue con pulque como Patrimonio Gastronómico Municipal.

Festival de Hongos Comestibles en Teolocholco, Tlaxcala, agosto de 2026

Teolocholco celebra su tercera edición del festival con saberes bioculturales náhuatl y propuesta de patrimonio gastronómico municipal.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 12, 2026
Mariana Torres García

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Teolocholco, Tlaxcala, 12 de agosto de 2026.- Con el bosque de La Malinche como telón de fondo, Teolocholco se prepara para la tercera edición del Festival de Hongos Comestibles y Muestra Gastronómica Indígena: del 16 al 22 de agosto de 2026 el municipio despliega una semana de actividades científicas, culturales, gastronómicas y artísticas orientadas a preservar el ecosistema forestal y visibilizar los saberes ancestrales de la comunidad náhuatl.

El festival tiene un doble eje, explicó Baldemar Reyes Zitlalpopoca, coordinador del encuentro: sensibilizar a la población frente a amenazas como la tala ilegal y la plaga del escarabajo descortezador, y revalorizar el conocimiento indígena sobre recolección y cocina de hongos de montaña.

"Sin bosque no tenemos hongos. Este festival busca revalorizar a la gente indígena que resguarda los conocimientos para reconocer, recolectar de forma sustentable y cocinar los hongos de la montaña", señaló.

La iniciativa nació en 2024 con respaldo del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMyC) y, en su segunda edición, sumó el financiamiento del Profest de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

Programa del reino fungi y tradición gastronómica

El lunes 18 de agosto el encuentro dedica su jornada al reino fungi con el Encuentro y Conversatorio de Hongos, al que asistirán recolectores de Teolocholco y Nanacamilpa.

El martes 19 incluye el Taller de Producción de Hongos Seta y la Lotería de Hongos, a cargo del Colegio de Tlaxcala, y el viernes 21 se escenifica la obra teatral Tláloc junto con un recorrido de recolección responsable en la montaña.

La Muestra Gastronómica pone al centro las variedades de hongos silvestres y el rescate de platillos elaborados con plantas nativas en riesgo por el uso de agroquímicos: lapas (frijoles molidos con nopales), xoconostle y diversas variedades de quelites.

Merengue con pulque y cabildo abierto

El jueves 20 de agosto el festival alcanza un momento político y cultural singular: el Primer Encuentro de Merengueros enmarca un Cabildo Abierto convocado por el Ayuntamiento de Teolocholco para declarar el merengue con pulque —una tradición con más de 80 años de arraigo en el municipio— como Patrimonio Gastronómico y Cultural Municipal. El objetivo posterior es buscar el reconocimiento a nivel estatal.

De juegos tradicionales a Jóvenes por la Paz

El sábado 16 de agosto el festival arranca con un torneo de juegos tradicionales —canicas, trompo y lotería— dotado con una bolsa de premios de 15 mil pesos, la Expo Papalotes Monumentales con talleres de elaboración en bambú, presentaciones del ballet folclórico de Huauchinango, Puebla, esculturas de hongos en cartonería del programa Convite Cultural y talleres de modelado en barro.

El encuentro cierra el sábado 22 de agosto con Jóvenes por la Paz, que reúne exhibiciones de skate, acrobacias en bicicleta BMX y presentaciones de música ska, rock y electrónica.

turismo gastronomia tlaxcala

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