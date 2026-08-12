A&E estrena "Culto a la Personalidad", una serie documental de seis episodios que examina la psicología, la mecánica de control y las consecuencias de seis movimientos sectarios que marcaron el último siglo.

El primer episodio reconstruye a Jim Jones, el predicador que fundó el Templo del Pueblo en 1955 en Indiana y condujo a 918 personas al suicidio colectivo en la selva de Guyana el 18 de noviembre de 1978 — más de 300 de ellas, menores de edad.

La serie no es un inventario de atrocidades. Es, según la producción, una exploración del proceso: cómo figuras carismáticas captaron seguidores, impusieron ideologías extremas y construyeron estructuras de obediencia absoluta.

Los testimonios de sobrevivientes y exintegrantes son el hilo conductor de cada episodio.

Los seis casos abordados comparten un patrón que la serie se propone desmontar: Charles Manson, cuya "Familia" cometió siete asesinatos en dos noches de 1969 en Los Ángeles, incluido el de la actriz Sharon Tate; Sun Myung Moon, el reverendo surcoreano que fundó la Iglesia de la Unificación en 1954 y construyó un imperio económico y mediático global mientras sus seguidores creían financiar una misión de salvación; David Koresh, cuyo complejo davidiano en Waco, Texas, fue sitiado por 51 días hasta que un incendio en abril de 1993 mató a 76 personas, entre ellas más de veinte menores y el propio Koresh; Warren Jeffs, declarado culpable en 2011 de abuso sexual de dos menores tras haberse casado con decenas de mujeres dentro de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días; y David Berg, fundador de Los Niños de Dios, quien murió a los 75 años sin enfrentar proceso judicial por los abusos documentados en su organización.

El sexto episodio, dedicado a Berg, es el único que incorpora también a un exdiscípulo. Berg murió sin ser juzgado; son sus sobrevivientes quienes ofrecen testimonio.

"Culto a la Personalidad" fue producida por BIG Media, especializada en true crime y documentales. Se emite los martes a las 22 horas (México), 21 horas (Colombia) y 23 horas (Argentina). La temporada concluye el 15 de septiembre.