A&E estrena hoy "Culto a la Personalidad", serie documental sobre líderes de sectas

La serie recorre seis movimientos que combinaron carisma, ideología extrema y control absoluto sobre sus seguidores, con testimonios de sobrevivientes y exintegrantes.

Imagen promocional de la serie documental Culto a la Personalidad de A&E, dedicada a líderes de movimientos sectarios como Jim Jones, Charles Manson y David Koresh.

A&E estrena Culto a la Personalidad, serie documental de seis episodios que analiza los mecanismos de control, la influencia de líderes carismáticos y las consecuencias de movimientos encabezados por figuras como Jim Jones, Charles Manson y David Koresh.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 12, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

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A&E estrena "Culto a la Personalidad", una serie documental de seis episodios que examina la psicología, la mecánica de control y las consecuencias de seis movimientos sectarios que marcaron el último siglo.

El primer episodio reconstruye a Jim Jones, el predicador que fundó el Templo del Pueblo en 1955 en Indiana y condujo a 918 personas al suicidio colectivo en la selva de Guyana el 18 de noviembre de 1978 — más de 300 de ellas, menores de edad.

La serie no es un inventario de atrocidades. Es, según la producción, una exploración del proceso: cómo figuras carismáticas captaron seguidores, impusieron ideologías extremas y construyeron estructuras de obediencia absoluta.

Los testimonios de sobrevivientes y exintegrantes son el hilo conductor de cada episodio.

Los seis casos abordados comparten un patrón que la serie se propone desmontar: Charles Manson, cuya "Familia" cometió siete asesinatos en dos noches de 1969 en Los Ángeles, incluido el de la actriz Sharon Tate; Sun Myung Moon, el reverendo surcoreano que fundó la Iglesia de la Unificación en 1954 y construyó un imperio económico y mediático global mientras sus seguidores creían financiar una misión de salvación; David Koresh, cuyo complejo davidiano en Waco, Texas, fue sitiado por 51 días hasta que un incendio en abril de 1993 mató a 76 personas, entre ellas más de veinte menores y el propio Koresh; Warren Jeffs, declarado culpable en 2011 de abuso sexual de dos menores tras haberse casado con decenas de mujeres dentro de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días; y David Berg, fundador de Los Niños de Dios, quien murió a los 75 años sin enfrentar proceso judicial por los abusos documentados en su organización.

El sexto episodio, dedicado a Berg, es el único que incorpora también a un exdiscípulo. Berg murió sin ser juzgado; son sus sobrevivientes quienes ofrecen testimonio.

"Culto a la Personalidad" fue producida por BIG Media, especializada en true crime y documentales. Se emite los martes a las 22 horas (México), 21 horas (Colombia) y 23 horas (Argentina). La temporada concluye el 15 de septiembre.

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