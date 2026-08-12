Municipio de Querétaro invierte 663 millones en vialidades en dos años

En menos de dos años, la administración de Felifer Macías atendió 28 mil 107 baches e intervino más de 903 mil metros cuadrados de pavimento en las siete delegaciones municipales.

Trabajador opera rodillo compactador sobre asfalto fresco en vialidad municipal de Querétaro durante obras de bacheo

El municipio de Querétaro atendió 28 mil 107 baches en menos de dos años, con trabajos en las siete delegaciones municipales.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 12, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 12 de agosto de 2026.- El municipio de Querétaro destinó 663.5 millones de pesos al mantenimiento y rehabilitación de vialidades en menos de dos años de administración, una cifra que más que triplica el presupuesto anual de 180 millones que el alcalde Felifer Macías fijó como meta al inicio de su gobierno.

De acuerdo con información de la Secretaría de Obras Públicas municipal, durante la gestión se atendieron 28 mil 107 baches y se intervinieron más de 903 mil metros cuadrados de pavimento en las siete delegaciones del municipio.

Cuadrilla municipal trabaja sobre bache con pala y pipa de asfalto al anochecer en Quer\u00e9taro La inversión acumulada de 663.5 millones de pesos supera la meta anual de 180 millones comprometida al inicio de la administración. rotativo.com.mx

Los trabajos abarcan colonias como Las Rosas, Los Girasoles, Los Fresnos, Felipe Carrillo Puerto, Santa María Magdalena, Buenavista, Plazas del Sol, Peñuelas y Reforma Agraria. También incluyeron la conexión entre la Avenida del Parque y la Avenida Gilberto Bosques Saldívar.

Cuadrilla municipal trabaja sobre bache con pala y pipa de asfalto al anochecer en Quer\u00e9taro Las cuadrillas operan de madrugada para atender reportes ciudadanos que ingresan por el 070 y redes sociales. rotativo.com.mx

La atención a baches opera mediante reportes ciudadanos al 070, Atención Ciudadana, redes sociales, oficios y recorridos de supervisión, según precisó la dependencia.

Las siete delegaciones registraron intervenciones de conservación y rehabilitación durante el periodo, de acuerdo con la misma fuente.

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