Querétaro, 12 de agosto de 2026.- El municipio de Querétaro destinó 663.5 millones de pesos al mantenimiento y rehabilitación de vialidades en menos de dos años de administración, una cifra que más que triplica el presupuesto anual de 180 millones que el alcalde Felifer Macías fijó como meta al inicio de su gobierno.
De acuerdo con información de la Secretaría de Obras Públicas municipal, durante la gestión se atendieron 28 mil 107 baches y se intervinieron más de 903 mil metros cuadrados de pavimento en las siete delegaciones del municipio.
La inversión acumulada de 663.5 millones de pesos supera la meta anual de 180 millones comprometida al inicio de la administración. rotativo.com.mx
Los trabajos abarcan colonias como Las Rosas, Los Girasoles, Los Fresnos, Felipe Carrillo Puerto, Santa María Magdalena, Buenavista, Plazas del Sol, Peñuelas y Reforma Agraria. También incluyeron la conexión entre la Avenida del Parque y la Avenida Gilberto Bosques Saldívar.
Las cuadrillas operan de madrugada para atender reportes ciudadanos que ingresan por el 070 y redes sociales. rotativo.com.mx
La atención a baches opera mediante reportes ciudadanos al 070, Atención Ciudadana, redes sociales, oficios y recorridos de supervisión, según precisó la dependencia.
Las siete delegaciones registraron intervenciones de conservación y rehabilitación durante el periodo, de acuerdo con la misma fuente.