Rehabilitan alberca y canchas de Casa de la Juventud en Querétaro

Gobierno estatal y municipal entregan obras en instalaciones del centro histórico.

Alberca semiolímpica rehabilitada en la unidad deportiva Casa de la Juventud en Querétaro

Mauricio Kuri y Felifer Macías durante el recorrido por las instalaciones rehabilitadas de Casa de la Juventud.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 26, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 26 de marzo de 2026. — La alberca semiolímpica, una cancha de fútbol 7 y las canchas de Uruguayito de la unidad deportiva Casa de la Juventud fueron entregadas tras un proceso de rehabilitación que, según las autoridades, beneficiará a más de 63 mil personas que utilizan estas instalaciones ubicadas en el centro histórico de la capital queretana.

El gobernador Mauricio Kuri González y el presidente municipal Felifer Macías encabezaron el recorrido por las áreas intervenidas. Ni el gobierno estatal ni el municipal detallaron el monto de inversión de esta obra, un dato que contrasta con entregas recientes como la Unidad Deportiva Jurica, rehabilitada en febrero pasado con 2.9 millones de pesos, o la primera etapa de la Unidad Deportiva UAQ Campus Aeropuerto, donde el municipio destinó 30.2 millones apenas el 24 de marzo.

Alberca semiol\u00edmpica rehabilitada en la unidad deportiva Casa de la Juventud en Quer\u00e9taro Mauricio Kuri y Felifer Macías durante el recorrido por las instalaciones rehabilitadas de Casa de la Juventud. rotativo.com.mx

La Casa de la Juventud opera bajo la administración del INDEREQ en terrenos del antiguo CREA, a espaldas del templo de La Cruz. Durante años, vecinos y usuarios denunciaron deterioro en sus instalaciones deportivas y la ocupación progresiva de espacios por dependencias estatales ajenas al deporte.

Con esta intervención, la administración municipal suma su tercera entrega de infraestructura deportiva rehabilitada en menos de dos meses.

El comunicado oficial no precisó si las obras forman parte de una segunda etapa de intervención ni cuántas unidades deportivas más están programadas para este año en el municipio.

gobiernosejuverehabilitacioninfraestructura

Reciente

Choque por alcance entre tráiler y camioneta en carretera México-Querétaro en San Juan del Río
San Juan del Río

Tráiler a exceso de velocidad destroza camioneta en la México-Querétaro

El percance ocurrió en el tramo de ascenso a la altura del kilómetro 156, sin personas lesionadas.

Motociclistas en desfile por el malecón durante la Semana Internacional de la Moto Mazatlán 2026
Deportes

Mazatlán espera 13 mil motociclistas en la Semana de la Moto 2026

El encuentro biker cumple 30 ediciones con desfile por el malecón, conciertos y operativo de seguridad reforzado.

Sesión de cabildo de San Juan del Río donde se aprobó el lineamiento de coordinación entre municipio y JAPAM para proteger vialidades rehabilitadas
San Juan del Río

San Juan del Río obliga a coordinar obra con JAPAM para proteger calles recién reparadas

Lineamiento aprobado en cabildo obliga a planear intervenciones conjuntas con el organismo de agua.

Sesión de cabildo de San Juan del Río donde se presentaron datos de recaudación del impuesto predial en enero y febrero de 2026
San Juan del Río

Recaudación predial de San Juan del Río supera en 7,000 contribuyentes a enero de 2025

Municipio registra 71,439 claves catastrales pagadas en enero, cifra que supera en varios miles el mismo periodo de 2025.