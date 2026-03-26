Querétaro, 26 de marzo de 2026. — La alberca semiolímpica, una cancha de fútbol 7 y las canchas de Uruguayito de la unidad deportiva Casa de la Juventud fueron entregadas tras un proceso de rehabilitación que, según las autoridades, beneficiará a más de 63 mil personas que utilizan estas instalaciones ubicadas en el centro histórico de la capital queretana.
El gobernador Mauricio Kuri González y el presidente municipal Felifer Macías encabezaron el recorrido por las áreas intervenidas. Ni el gobierno estatal ni el municipal detallaron el monto de inversión de esta obra, un dato que contrasta con entregas recientes como la Unidad Deportiva Jurica, rehabilitada en febrero pasado con 2.9 millones de pesos, o la primera etapa de la Unidad Deportiva UAQ Campus Aeropuerto, donde el municipio destinó 30.2 millones apenas el 24 de marzo.
Mauricio Kuri y Felifer Macías durante el recorrido por las instalaciones rehabilitadas de Casa de la Juventud. rotativo.com.mx
La Casa de la Juventud opera bajo la administración del INDEREQ en terrenos del antiguo CREA, a espaldas del templo de La Cruz. Durante años, vecinos y usuarios denunciaron deterioro en sus instalaciones deportivas y la ocupación progresiva de espacios por dependencias estatales ajenas al deporte.
Con esta intervención, la administración municipal suma su tercera entrega de infraestructura deportiva rehabilitada en menos de dos meses.
El comunicado oficial no precisó si las obras forman parte de una segunda etapa de intervención ni cuántas unidades deportivas más están programadas para este año en el municipio.