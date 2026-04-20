Querétaro, 20 de abril de 2026. — El municipio de Querétaro destinará 500 mil pesos durante 2026 para rehabilitar tres casas ejidales en las delegaciones Santa Rosa Jáuregui y Felipe Carrillo Puerto, como parte del Programa de Rehabilitación de Casas Ejidales puesto en marcha por el presidente municipal Felifer Macías.
El recurso será ejecutado por la Secretaría de Desarrollo Económico para recuperar los espacios donde se reúnen productores y habitantes de zonas rurales, con el objetivo declarado de dignificar la infraestructura comunitaria y fortalecer las actividades económicas del sector primario.
El programa ya benefició a 200 ciudadanos, en su mayoría ejidatarios, con la entrega de la Casa Ejidal de la comunidad de Montenegro, y reporta un avance del 90 por ciento en los trabajos de rehabilitación de las casas ejidales de San Miguelito y Tinaja de la Estancia.
Los trabajos se desarrollan mediante coordinación entre el Municipio, la sociedad civil organizada y los habitantes de cada localidad.
Para asegurar la viabilidad técnica y efectividad de los proyectos, el municipio firmó un convenio de colaboración con el Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro, que participa en el diseño y supervisión de las intervenciones.
El esquema busca que los ejidatarios cuenten con espacios adecuados para sus asambleas, reuniones productivas y actividades comunitarias.
Las casas ejidales funcionan como el punto de reunión formal de los núcleos agrarios y sirven para la toma de decisiones sobre el uso de la tierra, la organización de labores agrícolas y la gestión de apoyos productivos.
En ese sentido, el programa de rehabilitación forma parte de una estrategia más amplia del gobierno municipal para el sector primario, que en marzo de 2025 incorporó también la rehabilitación de caminos de saca y la recuperación de bordos naturales para captación de agua, de acuerdo con el secretario de Desarrollo Económico, Alejandro Sterling Sánchez.
El programa llega a Santa Rosa Jáuregui y Felipe Carrillo Puerto
Las dos delegaciones donde opera el programa concentran la mayor parte del territorio rural del municipio capital.
En enero de 2025, el ayuntamiento anunció una inversión de mil 500 millones de pesos en obras prioritarias para las siete delegaciones, con atención preferente para Santa Rosa Jáuregui, demarcación que Felifer Macías ha ubicado como una de las zonas con rezago histórico en infraestructura.
La rehabilitación de casas ejidales se inserta en ese marco de atención, con presupuesto específico y proyectos ejecutados de manera directa en comunidades.
¿Qué función tienen las casas ejidales en las comunidades rurales?
Las casas ejidales son el inmueble donde sesiona la asamblea del ejido, máxima autoridad interna del núcleo agrario según la Ley Agraria. En esos espacios los ejidatarios toman decisiones sobre parcelas, usos del suelo, acceso al agua y vinculación con programas públicos, además de servir como punto de enlace con autoridades municipales, estatales y federales.
La condición física del inmueble suele determinar la capacidad del ejido para sostener reuniones formales, recibir trámites del Registro Agrario Nacional y gestionar apoyos productivos.
El ayuntamiento reportó que la ejecución del presupuesto de 500 mil pesos continuará durante el ejercicio fiscal en curso, con el objetivo de concluir la rehabilitación de San Miguelito y Tinaja de la Estancia e iniciar intervenciones en otras comunidades rurales del municipio.