Vinculan a proceso a siete por secuestro y robo calificado en Colón

Querétaro, 22 de junio de 2026.- Un juez vinculó a proceso a siete personas por su probable participación en el secuestro y el robo calificado cometidos el 12 de junio en una empresa del municipio de Colón, y les impuso prisión preventiva justificada como medida cautelar, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.
Durante la audiencia inicial, la autoridad judicial valoró los datos de prueba presentados por la Fiscalía y determinó la vinculación de los siete imputados por los delitos de secuestro y robo calificado. Junto con el internamiento preventivo, fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.
Los hechos se registraron el 12 de junio sobre la carretera estatal 100, donde se reportó un robo con violencia en una empresa. Tras el asalto, una persona fue privada de su libertad, lo que activó la búsqueda de los probables responsables.
La detención derivó de un operativo coordinado bajo la estrategia Sinergia, que articuló a corporaciones de seguridad y procuración de justicia de tres entidades, permitió localizar con vida a la víctima y capturar a los probables intervinientes en Querétaro, el Estado de México y la Ciudad de México.
En el despliegue participaron la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de Querétaro y la Policía de Investigación del Delito de la Fiscalía estatal, con apoyo del Gabinete de Seguridad federal, la Policía Estatal de Querétaro, las secretarías de Seguridad Pública municipales de Colón y San Juan del Río, el Ejército, la Guardia Nacional, fiscalías y autoridades de seguridad de la Ciudad de México y el Estado de México, y el C5 capitalino.
La Fiscalía General del Estado informó que continuará con los actos de investigación para fortalecer la teoría del caso durante el plazo establecido por el juez.
Agentes de la Policía de Investigación del Delito trasladan a uno de los detenidos tras la audiencia de vinculación a proceso.
Agentes de la Policía de Investigación del Delito trasladan a uno de los detenidos tras la audiencia de vinculación a proceso.
Agentes de la Policía de Investigación del Delito trasladan a uno de los detenidos tras la audiencia de vinculación a proceso.
Agentes de la Policía de Investigación del Delito trasladan a uno de los detenidos tras la audiencia de vinculación a proceso.