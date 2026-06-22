Vinculan a proceso a siete por secuestro y robo calificado en Colón

Los siete imputados permanecerán en prisión preventiva justificada y la autoridad judicial fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria.

Elementos de la Policía de Investigación del Delito trasladan caminando a una persona detenida hacia un vehículo oficial.

Agentes de la Policía de Investigación del Delito trasladan a uno de los detenidos tras la audiencia de vinculación a proceso.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 22, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 22 de junio de 2026.- Un juez vinculó a proceso a siete personas por su probable participación en el secuestro y el robo calificado cometidos el 12 de junio en una empresa del municipio de Colón, y les impuso prisión preventiva justificada como medida cautelar, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

Durante la audiencia inicial, la autoridad judicial valoró los datos de prueba presentados por la Fiscalía y determinó la vinculación de los siete imputados por los delitos de secuestro y robo calificado. Junto con el internamiento preventivo, fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.

Los hechos se registraron el 12 de junio sobre la carretera estatal 100, donde se reportó un robo con violencia en una empresa. Tras el asalto, una persona fue privada de su libertad, lo que activó la búsqueda de los probables responsables.

La detención derivó de un operativo coordinado bajo la estrategia Sinergia, que articuló a corporaciones de seguridad y procuración de justicia de tres entidades, permitió localizar con vida a la víctima y capturar a los probables intervinientes en Querétaro, el Estado de México y la Ciudad de México.

En el despliegue participaron la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de Querétaro y la Policía de Investigación del Delito de la Fiscalía estatal, con apoyo del Gabinete de Seguridad federal, la Policía Estatal de Querétaro, las secretarías de Seguridad Pública municipales de Colón y San Juan del Río, el Ejército, la Guardia Nacional, fiscalías y autoridades de seguridad de la Ciudad de México y el Estado de México, y el C5 capitalino.

La Fiscalía General del Estado informó que continuará con los actos de investigación para fortalecer la teoría del caso durante el plazo establecido por el juez.

Elementos de la Polic\u00eda de Investigaci\u00f3n del Delito trasladan caminando a una persona detenida hacia un veh\u00edculo oficial.

Agentes de la Policía de Investigación del Delito trasladan a uno de los detenidos tras la audiencia de vinculación a proceso.

Elementos de la Polic\u00eda de Investigaci\u00f3n del Delito trasladan caminando a una persona detenida hacia un veh\u00edculo oficial.

Agentes de la Policía de Investigación del Delito trasladan a uno de los detenidos tras la audiencia de vinculación a proceso.

Elementos de la Polic\u00eda de Investigaci\u00f3n del Delito trasladan caminando a una persona detenida hacia un veh\u00edculo oficial.

Agentes de la Policía de Investigación del Delito trasladan a uno de los detenidos tras la audiencia de vinculación a proceso.

Elementos de la Polic\u00eda de Investigaci\u00f3n del Delito trasladan caminando a una persona detenida hacia un veh\u00edculo oficial.

Agentes de la Policía de Investigación del Delito trasladan a uno de los detenidos tras la audiencia de vinculación a proceso.

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